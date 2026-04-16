FARO DE VIGO escala al noveno puesto en el ranking nacional de diarios de pago

La primera oleada del EGM de 2026 trae una buena noticia para FARO DE VIGO. El decano suma 139.000 lectores, gana 4.000 respecto a la última medición y crece un 3%, un avance que le permite subir del puesto 10 al 9 en el ranking nacional de diarios de pago de información general. El salto no es menor: FARO entra con más fuerza en el top 10 español, se mantiene como la segunda cabecera gallega y aparece, junto a La Voz de Galicia, como el único diario de la comunidad en ese grupo de cabeza.

La comparativa con el resto de cabeceras refuerza aún más ese resultado. FARO adelanta a El Diario Vasco, que baja a 136.000 lectores, y queda por delante de títulos históricos como Heraldo de Aragón (133.000), Última Hora (131.000), La Razón (121.000) o Diario de Navarra (113.000).

Mientras el total de lectores de diarios en Galicia se mantiene en 654.000, FARO crece y mejora su posición relativa. La Voz de Galicia cae de 326.000 a 312.000 lectores, un descenso del 4,3%, de modo que el periódico vigués no solo aguanta, sino que recorta la distancia con la cabecera coruñesa. FARO se consolida como una de las marcas que mejor resisten y una de las pocas grandes cabeceras que avanzan en esta oleada.

Área de influencia

Donde FARO exhibe un liderazgo incontestable es en su territorio natural. En la provincia de Pontevedra alcanza 128.000 lectores y una cuota del 56%, muy por delante de La Voz de Galicia (61.000 y 27%) y de Diario de Pontevedra (29.000 y 13%). Es decir, FARO reúne más del doble de lectores que La Voz en la provincia y más de cuatro veces los de Diario de Pontevedra. En una demarcación en la que el total de lectores diarios además sube de 215.000 a 227.000, FARO sigue siendo la gran locomotora informativa.

Ese dominio se hace aún más rotundo en el área metropolitana de Vigo, donde FARO firma 81.000 lectores y una cuota del 72%. Dicho de otro modo, siete de cada diez personas que leen prensa se informan a través de FARO en la urbe olívica y sus alrededores. La distancia con sus perseguidores es abrumadora: La Voz se queda en 24.000 y Atlántico Diario, con 3.000 lectores (3%). Aunque el volumen total del área baja ligeramente, la marca FARO conserva una hegemonía muy sólida y sigue siendo, con mucha diferencia, la cabecera de referencia para el principal polo urbano y económico del sur gallego.

El nuevo EGM, en definitiva, deja una conclusión clara: FARO DE VIGO gana lectores, gana puesto nacional, recorta frente a su principal competidor gallego, se afianza en el top 10 español y mantiene su hegemonía en Pontevedra y Vigo. En un mercado en el que varias cabeceras retroceden, el decano sale reforzado y confirma que su marca sigue siendo una de las más sólidas de la prensa de pago en España.