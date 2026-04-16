La fórmula que muchos conductores gallegos desconocen: así puedes recuperar el dinero de una multa de tráfico ya pagada

Velocidad excesiva, llevar la carga de una forma incorrecta, mirar el móvil... Estas infracciones acarrean multas y son el motivo de más de un roto en los bolsillos de muchos conductores gallegos. Si quieres evitar el susto, no hay nada como respetar las normas. Sin embargo, en ocasiones el castigo no se ajusta a la sanción o el infractor comete algún error al pagar. Lo que no todo el mundo sabe es que se puede recuperar el dinero ya pagado por una multa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) impone sanciones a los conductores que no cumplan con la normativa establecida como no respetar los límites de velocidad establecidos en las carreteras gallegas y del resto del país o utilizar dispositivos electrónicos, entre otras infracciones.

La más fácil es admitir el error y pagar la multa para que el importe sea la mitad de precio. Sin embargo, hay otos conductores que prefieren recurrir la sanción.

Recurrir una Multa de Tráfico ya pagada

Cuando un conductor decide pagar una multa, normalmente a pronto pago porque se reduce al 50% la denuncia, reconoce la infracción y renuncia al recurso administrativo. El artículo 85 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones deja claro que: «Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda». Aunque la sentencia 232/2021 del Tribunal Supremo permite presentar un recurso a través de la vía judicial.

Para llevar a cabo este proceso, se debe presentar una demanda judicial. El interesado cuenta con un plazo, desde el pago de la multa, para presentar la reclamación judicial. Además, para iniciar el proceso es necesario contar con todos los documentos relacionados con la multa como el justificante de pago, el boletín de denuncia y los documentos que acompañan la sanción. El objetivo es anular la sanción y recuperar el dinero pagado.

Este trámite es gratuito y el reembolso se realiza directamente a la cuenta bancaria que ha solicitado la devolución.

Cómo solicitar la devolución del importe de una multa

Si has pagado la multa, pero deseas solicitar una devolución puedes hacerlo de manera: