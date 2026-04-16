Convocatoria abierta: 40.000 bonos para viajar gratis por Europa en verano de 2026 para los jóvenes nacidos entre estas fechas

Aunque todavía quedan unos meses para el verano, algunas personas ya empiezan a planificar sus viajes y hacer reservas antes de que todo se llene o que los precios suban. Con un coste de la vida cada vez mayor y un mercado inmobiliario que no les deja entrar, muchos jóvenes optarán por vivir experiencias fuera de nuestras fronteras durante las vacaciones.

Que todo sea cada vez más caro también se refleja en los viajes, por lo que este sector de la población tampoco lo tiene fácil para juntar ahorros y limita las opciones a la hora de elegir destino. Por este motivo, la Comisión Europea ha anunciado la convocatoria de 40.000 bonos gratuitos para viajar en tren por el continente. En el caso de España, más de 3.700 jóvenes podrán pedirlo.

Viajar en tren por Europa y gratis

La convocatoria, abierta hasta las 12.00 horas del próximo miércoles 22 de abril, es una de las iniciativas del programa DiscoverEU. Según ha detallado en un comunicado el Instituto de la Juventud (Injuve), podrán presentar su candidatura los jóvenes nacidos entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, completando un cuestionario con cinco preguntas sobre la Unión Europea (UE) y una pregunta adicional en el Portal Europeo de la Juventud.

Con estos bonos, la Comisión Europea ofrece pases de viaje a los solicitantes después de su clasificación, hasta alcanzar los 40.000 billetes disponibles. Los ganadores podrán escoger su tren durante un máximo de 30 días entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

A mayores del viaje, quienes participen también obtendrán una tarjeta de descuento para transporte público, cultura, alojamiento, comida, deporte y otros servicios en los países elegibles.

La Comisión añada que «también pueden acceder a reuniones informativas previas a la salida y a reuniones de DiscoverEU, en las que los participantes pueden reunirse con otros viajeros y obtener un conocimiento más profundo de la UE».

Cómo pedir el bono

Los requisitos para solicitar y conseguir el bono especifican que los candidatos deben tener 18 años cumplidos o celebrar el 18 cumpleaños entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026; es decir, haber nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, ambos inclusive.

Además, los jóvenes que quieran pedirlo tendrán que ser ciudadanos o residentes de uno de los 27 Estados miembros de la UE, rellenar el formulario de solicitud en Internet con un número de documento de identidad, de pasaporte o de tarjeta de residencia; y aceptar la declaración jurada del formulario de solicitud. También es necesario que el viaje planeado dure entre un día y un mes, y tener previsto viajar al menos a un país extranjero admisible en el caso de DiscoverEU.

Quienes quieran pedirlo podrán hacerlo hasta el 22 de abril, a las 12.00 horas, y tendrán que rellenar el correspondiente formulario que se encuentra en este enlace al Portal Europeo de la Juventud. La notificación de los resultados se realizará a principios de junio.