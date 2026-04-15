Galicia
El funcionario de Loterías que recogió la Primitiva millonaria en A Coruña: "El delegado me dijo que su hermano había encontrado el boleto y que su obligación era entregarlo"
La tercera jornada del juicio continúa este miércoles con la declaración del policía que dirigió la investigación para dar con el legítimo propietario del boleto
Ana Carro
El funcionario de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) que viajó a A Coruña para recoger la Primitiva millonaria y depositarla en una caja en Madrid recordó este miércoles, en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, que el delegado de Loterías, Miguel Reija, le comentó "que su hermano --Manuel, el lotero de San Agustín-- había encontrado el boleto y que su obligación era entregarlo".
Este trabajador, que formó parte de la Selae durante 42 años, fue a A Coruña el 10 de julio de 2012 para custodiar el boleto. "El delegado me vino a buscar al aeropuerto. Comimos y me entregó el boleto metido en un plástico", informó, y detalló que comprobó "la combinación ganadora" para después meterlo en un sobre.
Miguel Reija le dijo que su hermano había hallado la Primitiva premiada con 4,7 millones de euros "en el mostrador" de su despacho. "Estaba preocupado porque era su hermano el involucrado en el asunto, le provocaba cierta inquietud", comentó ante la jueza, y manifestó que le dijo que "estaba en juego el nombre de la familia (Reija) y tenía que entregarlo" a Loterías.
El boleto fue depositado en la caja fuerte de la Selae, donde permanece.
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