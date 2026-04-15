Batalla del martes
Atresmedia enfrenta a Marc Giró con Henar Álvarez: duelo de titanes la próxima semana
LaSexta estrenará ‘Cara al Show’ el martes 21 de abril a las 23:00 horas, justo en la misma noche en la que La 1 emite ‘Al cielo con ella’, el formato con el que Henar Álvarez acaba de desembarcar en el prime time.
Carlos Merenciano
Atresmedia ya ha puesto fecha al desembarco de Marc Giró en LaSexta y lo hará en una noche especialmente competida. 'Cara al Show', el primer programa del presentador tras su fichaje por el grupo, se estrenará el próximo martes 21 de abril a las 23:00 horas en la cadena verde. Eso colocará a Giró frente a frente con otra de las grandes apuestas recientes de la televisión en abierto: 'Al cielo con ella', el espacio de Henar Álvarez en La 1, que también se emite los martes por la noche.
El movimiento dibuja un duelo muy claro entre dos perfiles con voz propia, humor afilado y una mirada muy marcada sobre la actualidad. Marc Giró llegará a LaSexta con un formato semanal de entrevistas que abrirá cada entrega con un monólogo reivindicativo y que combinará conversación, análisis y música en directo. Atresmedia lo presenta como un espacio muy pegado a la personalidad del comunicador catalán y muy alineado con el ADN histórico de la cadena.
La batalla tiene además un componente de género televisivo muy evidente. 'Cara al Show' nace como un programa inspirado en los grandes 'late shows', con entrevistas a celebridades, colaboradores fijos y un tono entre irreverente y cultural. En esa misma franja compite 'Al cielo con ella', el formato con el que Henar Álvarez ha dado el salto a La 1 y que RTVE mantiene los martes a las 23:00 horas, coincidiendo en muchos aspectos con el programa del catalán. El enfrentamiento entre ambos convierte la próxima semana en una noche de choque directo entre dos apuestas recientes con una identidad muy reconocible.
En el caso de Giró, LaSexta ha reforzado además la presentación del proyecto subrayando el equipo que lo rodeará. El programa contará con Yolanda Ramos, Pepe Colubi y Nacho Duato como colaboradores, además de las intervenciones de Las Glorias Cabareteras y la música en directo de la Giró’s Boys Band. Atresmedia quiere convertir así su estreno en uno de los grandes movimientos de este arranque de primavera.
Henar Álvarez, por su parte, llega a este pulso con el respaldo del estreno de su programa en La 1 y con la voluntad de asentarse en una noche difícil. RTVE ha venido promocionando 'Al cielo con ella' como una de sus nuevas bazas para después de 'La Revuelta', en una estrategia clara para reforzar el martes en prime time con una propuesta de humor y entrevistas liderada por una voz muy reconocible. Y aunque en su primer programa consiguió un buen 14,1% de share, en su segunda semana se ha desplomado, cayendo más de cuatro puntos, al firmar un 9,6%.
Así, la noche del 21 de abril no será solo el estreno de Marc Giró en LaSexta. También será una prueba directa para medir cómo responde la audiencia ante dos formatos con personalidades muy marcadas, dos presentadores con sello propio y una misma pelea por hacerse hueco en el prime time del martes.
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