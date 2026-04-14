Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 14 de abril de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 01, 02, 04, 28, 44 y las estrellas 5 y 12.
El código del Millón ha sido el BHZ42096.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
- El «making of» del bollo de Paradela
- El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre