O galego Ismael Ramos, primeiro autor español en gañar o Premio O. Henry, un dos galardóns literarios máis prestixiosos de Estados Unidos

O escritor foi recoñecido polo seu relato «A lebre», que forma parte do seu libro «A parte fácil» e que foi traducido por Jacob Rogers e publicado na revista The Common

O poeta galego Ismael Ramos.

O poeta galego Ismael Ramos. / XOAN ALVAREZ

C. S.

Vigo

O escritor galego Ismael Ramos vén de facer historia tras converterse no primeiro autor do Estado español en gañar o Premio O. Henry, un dos galardóns literarios máis prestixiosos de relato curto a nivel internacional. Nunha selección comisariada polo novelista y escritor estadounidense Tommy Orange, en concreto, Ramos foi recoñecido polo seu conto «A lebre», un relato que forma parte do seu libro «A parte fácil», e que foi traducido por Jacob Rogers e publicado hai un ano na revista The Common.

Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2022, o autor natural de Mazaricos (A Coruña) figura nesta ocasión nun palmarés compartido con nomes tan relevantes como Samanta Schweblin, unha das autoras máis destacadas da literatura arxentina e latinoamericana contemporáneas; Colm Tóibín, multipremiado novelista e xornalista irlandés; Catherine Lacey, unha das mellores novelistas novas estadounidenses dos últimos tempos, ou Brandon Taylor, estadounidense finalista do Booker Prize.

A través das súas redes sociais, Ismael Ramos fixo pública a selección do seu relato no que constitúe un dos galardóns literarios máis antigos e máis importantes dedicados á narrativa breve que se conceden en Estados Unidos. O poeta galego amosouse moi honrado e agradecido polo recoñecemento que impulsa a súa traxectoria a nivel internacional como unha das voces emerxentes máis destacadas, poñendo en valor a brillante tradución do galego ao inglés do seu conto por parte de Jacob Rogers, ademais de asegurar: «Vou tardar anos en asimilar que Raúl, Valeria e o Renault 19 co que remontan a AP-9 e atravesan as terras do Xallas, formen agora parte dun premio que recoñece este ano no seu palmarés a escritores que admiro inmensamente».

Así mesmo, Ismael Ramos aproveitou a súa publicación nas redes sociais para dedicar o galardón a Mazaricos e aos seus, «polo fondo visgoso e brillante do encoro da Fervenza, polo Renault 19 de meus pais, que me viu medrar e no que entraba a auga. Vai por unha lingua cuxos límites- sóubeno sempre- son a carreira infinita dunha lebre», concluíu o autor.

