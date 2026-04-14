Literatura
O galego Ismael Ramos, primeiro autor español en gañar o Premio O. Henry, un dos galardóns literarios máis prestixiosos de Estados Unidos
O escritor foi recoñecido polo seu relato «A lebre», que forma parte do seu libro «A parte fácil» e que foi traducido por Jacob Rogers e publicado na revista The Common
C. S.
O escritor galego Ismael Ramos vén de facer historia tras converterse no primeiro autor do Estado español en gañar o Premio O. Henry, un dos galardóns literarios máis prestixiosos de relato curto a nivel internacional. Nunha selección comisariada polo novelista y escritor estadounidense Tommy Orange, en concreto, Ramos foi recoñecido polo seu conto «A lebre», un relato que forma parte do seu libro «A parte fácil», e que foi traducido por Jacob Rogers e publicado hai un ano na revista The Common.
Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2022, o autor natural de Mazaricos (A Coruña) figura nesta ocasión nun palmarés compartido con nomes tan relevantes como Samanta Schweblin, unha das autoras máis destacadas da literatura arxentina e latinoamericana contemporáneas; Colm Tóibín, multipremiado novelista e xornalista irlandés; Catherine Lacey, unha das mellores novelistas novas estadounidenses dos últimos tempos, ou Brandon Taylor, estadounidense finalista do Booker Prize.
A través das súas redes sociais, Ismael Ramos fixo pública a selección do seu relato no que constitúe un dos galardóns literarios máis antigos e máis importantes dedicados á narrativa breve que se conceden en Estados Unidos. O poeta galego amosouse moi honrado e agradecido polo recoñecemento que impulsa a súa traxectoria a nivel internacional como unha das voces emerxentes máis destacadas, poñendo en valor a brillante tradución do galego ao inglés do seu conto por parte de Jacob Rogers, ademais de asegurar: «Vou tardar anos en asimilar que Raúl, Valeria e o Renault 19 co que remontan a AP-9 e atravesan as terras do Xallas, formen agora parte dun premio que recoñece este ano no seu palmarés a escritores que admiro inmensamente».
Así mesmo, Ismael Ramos aproveitou a súa publicación nas redes sociais para dedicar o galardón a Mazaricos e aos seus, «polo fondo visgoso e brillante do encoro da Fervenza, polo Renault 19 de meus pais, que me viu medrar e no que entraba a auga. Vai por unha lingua cuxos límites- sóubeno sempre- son a carreira infinita dunha lebre», concluíu o autor.
- Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
- El «making of» del bollo de Paradela
- El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre