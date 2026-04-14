Uno de los mejores restaurantes españoles nuevos se encuentra en Marín y ahora su chef aspira a ser Cociñeiro Galego del año

Una de las guías culinarias en expansión en estos momentos es la Macarfi. Cada edición, ofrece un listado con sus restaurantes top. En su última entrega, el líder en Galicia fue Culler de Pau. En otra lista, elige las 15 mejores aperturas del año anterior. Un restaurante gallego de Marín (bautizado como «é restaurante») se hizo con el puesto décimo. Ahora su chef opta a ser el Cociñeiro Galego 2026 del Galicia Forum Gastronómico. Se trata del marinense Marcos S. Area. El 26 de mayo, cocinará en Vigo con los otros cuatro aspirantes.

Competirá con Mar Lago y Álex Martínez del restaurante Bacelo de Ferrol; Antonio Novas del Trasmallo en Pontevedra; Antón Castro por Casa Gaibor en Guitiriz (Lugo); y Andrés Torreiro, de D´Obra en Melide. Un jurado y el público (con votación a través de www.galiciaforumgastronomico.com) decidirán el ganador.

«En 15 días ha sido todo abrumador. Por una parte, lo de aspirar a ser mejor cocinero del año en Galicia y, por otra parte, ser la décima mejor apertura de España por la guía Macarfi, que ya compite con la Repsol y Michelin», explicaba ayer el chef gallego. Esto último no es baladí, en ese listado de mejores nuevos restaurantes el número uno lo tiene «Fontané», en Girona, el nuevo proyecto de los hermanos Roca.

Marcos S. Area, en Marín, preparando un plato para «é restaurante». / Galicia Fórum G.

La reforma de la casa de los abuelos

El proyecto culinario de Marcos S. Area no pudo empezar mejor tras abrir sus puertas en febrero de 2025. No obstante no es la primera vez que se pone ante los mandos de los fogones. «Yo cumplo los 30 años dentro de poco y llevo desde los 17 en la hostelería. Llevo media vida dedicada a ella. Trabajé en Alemania, en Barcelona, en Casa Solla. Al final, decidí volver a Marín y reformar la casa de mis abuelos para abrir el restaurante», detalla.

Para describir la actividad allí echa mano de una comparación coloquial: «Es una casa de locos. Cada mes cambiamos el menú degustación. Pocos restaurantes lo hacen tan rápido. También cambiamos las litografías. Con cada menú degustación entregamos unas litografías enmaquetadas contando una historia como si fuese un librito. Así se puede entender el fondo de la temporalidad de los productos que ofrecemos».

Su fin es poner en valor los productos gallegos de cada mes. Además, al ser su cuñada ceramista, él también se encarga de diseñar la vajilla. «Poder diseñarla me ayuda a evadirme de la realidad», añade.

Menú degustación por 47 euros

En su carta ahora mismo encontramos «chícharos y cebolla», «fabes de Lourenzá», «caza de jabalí», además de pescados y mariscos. «Nuestro menú degustación cuesta 47 euros. No es como el de otros restaurantes en el que el precio medio está entre 100 y 200 euros.

En su caso, nadie de su familia se había dedicado a la hostelería pero «desde pequeño» le gustaba. «Mi madre me decía que me pusiese con los libros pero a mí me encantaba ayudar en la cocina. Yo sabía desde los 16 años que quería montar mi propio restaurante. Centré toda mi carrera en ello».

La facilidad para el emprendedor en Alemania

Aclara que no ha sido fácil ya que un proyecto como el suyo necesita cientos de miles de euros. «Tuve que tirar toda por dentro la casa de los abuelos para reformarla y asentar en ella el restaurante. En España no es fácil emprender para la gente joven. No es como en Alemania. Allí, el banco se hace socio tuyo. Tú le vas comprando participaciones de tu negocio cada año. Así es más fácil. En España, si te va mal, el banco está blindado y puede ganar dinero si te va mal. En Centroeuropa, dan facilidades para emprender. En España, Italia y Grecia, ponen trabas», lamenta.

Mar Lago y Álex Martínez en el restaurante Bacelo en Ferrol que opta al Cociñeiro Galego. / Galicia Fórum G.

Mar Lago, la única mujer aspirante al premio gallego

Además de Marcos, otra aspirante a Cociñeira Galego 2026 es Mar Lago. «Ser la única mujer finalista me tiene un tanto asustada», comenta risueña.

La cocina le gustó «siempre. Llegaba del cole –detalla– y hacía mis pinitos con mi madre con repostería básica. Después me formé el ciclo superior de Restauración en Pontedeume y el medio», detalla.

Un proyecto que nació con el covid

La apertura de Bacelo junto a Álex Martínez llegó en agosto de 2020, en plena pandemia de covid. «La idea surgió cuando nos empezaron a dejar caminar. Encontramos el local paseando por las calles de Ferrol. El aforo entonces estaba al 50%. Abrir un restaurante era difícil. Al principio, fue estresante», recuerda.

Su menú bebe principalmente de la gastronomía gallega. Señala que el plato estrella es el brioche de steak tartar de Alex mientras ella se encarga de la repostería.

Mar Lago aprovecha para destacar que en la gastronomía gallega ya hay «grandes nombres de mujeres como Lucía Freitas (A Tafona en Santiago, Bea Sotelo o Lydia del Olmo (Ceibe en Ourense) defendiendo los fogones con un altísimo nivel» llegando a la estrella Michelin.

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El plazo para elegir a la cocinera o cocinero gallego del año ya comenzó y puede votarse en la web del Fórum Gastronómico hasta mediados de mayo.