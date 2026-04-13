Monseñor Luis Quinteiro Fiuza protagoniza el próximo encuentro con suscriptores de FARO

De la diócesis de Vigo al corazón de una de las realidades más universales de la Iglesia. La trayectoria de Monseñor Luis Quinteiro Fiuza vuelve a situarlo en un lugar de especial relevancia tras su nombramiento el pasado diciembre como presidente mundial del Apostolado del Mar, una institución creada oficialmente por el propio Papa León XIV.

Con este contexto, el antiguo obispo de Vigo será el protagonista del próximo encuentro con suscriptores de FARO, que se celebrará el martes 21 de abril, a partir de las 18.00 horas, en la sede central del periódico en Chapela (Redondela).

Dónde: En la sede central de Faro de Vigo en la Av. Redondela, 9 Chapela (Redondela). Cuándo: Martes, 21 de abril, a las 18:00 horas.

Con una trayectoria pastoral estrechamente vinculada al territorio y conocedor de la realidad marinera, Quinteiro Fiuza podrá abordar durante el encuentro tanto el alcance de la decisión papal como la dimensión social y espiritual del mar, además de compartir sus reflexiones sobre la fe, los retos a los que se enfrenta actualmente la Iglesia y cualquier cuestión que surja en el transcurso de las conversaciones estrechas y cercanas que caracterizan este tipo de encuentros.

Será, en definitiva, una oportunidad para escuchar en primera persona a una figura con una voz autorizada sobre una cuestión que conecta de forma directa con la identidad de Vigo y de su área metropolitana.

El acto contará además con la participación del periodista de FARO DE VIGO Borja Melchor, que acompañará al invitado en la charla abierta al público suscriptor. Los interesados en asistir podrán apuntarse hasta el jueves a las 23:59 h y optar a una de las plazas disponibles para este encuentro, que volverá a convertir la sede de FARO en punto de encuentro entre el periódico y sus lectores. Entre todos los inscritos se sortearán los 10 accesos dobles. Una nueva ocasión para compartir una conversación de interés con uno de los nombres propios vinculados a Vigo y a una institución de dimensión mundial.