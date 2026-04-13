Crisis migratoria
Hallan dos cuerpos sin vida en la costa de Formentera e investigan si se trata de migrantes
El primer cadáver fue localizado el pasado viernes, y el segundo, este domingo
Pilar Martínez
Dos nuevos cuerpos sin vida han aparecido durante el fin de semana en las costas de Formentera. El primero de ellos fue localizado el pasado viernes, según avanzó la emisora de radio local Ràdio Ill, mientras que el segundo hallazgo lo ha adelantado el canal de televisión IB3 y tuvo lugar este domingo, según confirma el servicio de prensa de la Guardia Civil.
Los dos cadáveres fueron trasladados hasta las dependencias de pompas fúnebres, donde se seguirá el protocolo previsto hasta su entierro en el cementerio de Sant Francesc de Formentera.
Aunque desde la Guardia Civil nunca confirman la identidad ni procedencia de estos cadáveres, todo hace pensar que se trataría de dos nuevas víctimas de la ruta migratoria irregular entre las costas de Argelia y España, las dos primeras de este mes de abril.
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