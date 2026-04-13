El cuadro «Flores-España y el Rey» de Diego de Giráldez se expondrá en el Palacio Real de Madrid

La obra del pintor Diego de Giráldez «Flores-España y el Rey» se expondrá en el Palacio Real, en Madrid. El cuadro del artista nacido en A Cañiza está ahora colgado en una de las paredes del Palacio de la Zarzuela, pero en «unos dos-tres meses» será traslalado al Palacio Real, contaba ayer a este diario el propio pintor, cuya obra ya está presente en 150 museos de cuatro continentes, e incluso en el Vaticano.

Diego de Giráldez cuenta que tuvo la idea del cuadro viendo al Rey Felipe. Quiso alejarse de los retratos más oficiales y clásicos y cuando terminó la obra envió imágenes a la Casa Real, que primero decidió colgar la pintura en una sala de la Zarzuela y ahora ha decidido trasladarla al Palacio Rela. La obra tiene una dimensiones de 80 centímetros de alto por 84 centímetros de ancho.