El cuadro «Flores-España y el Rey» de Diego de Giráldez se expondrá en el Palacio Real de Madrid
El artista de A Cañiza, con presencia en 150 museos de cuatro continentes, verá su cuadro dedicado al Rey Felipe trasladado al Palacio Real tras su exhibición en la Zarzuela.
R,V,
La obra del pintor Diego de Giráldez «Flores-España y el Rey» se expondrá en el Palacio Real, en Madrid. El cuadro del artista nacido en A Cañiza está ahora colgado en una de las paredes del Palacio de la Zarzuela, pero en «unos dos-tres meses» será traslalado al Palacio Real, contaba ayer a este diario el propio pintor, cuya obra ya está presente en 150 museos de cuatro continentes, e incluso en el Vaticano.
Diego de Giráldez cuenta que tuvo la idea del cuadro viendo al Rey Felipe. Quiso alejarse de los retratos más oficiales y clásicos y cuando terminó la obra envió imágenes a la Casa Real, que primero decidió colgar la pintura en una sala de la Zarzuela y ahora ha decidido trasladarla al Palacio Rela. La obra tiene una dimensiones de 80 centímetros de alto por 84 centímetros de ancho.
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