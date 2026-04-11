Letras Galegas 2026

Navegar no pracer do azul de Begoña Caamaño

O IES Alexandre Bóveda, instituto vigués no que a escritora estudou na adolescencia, acolleu onte un acto de homenaxe á protagonista das Letras Galegas 2026

A Real Academia Galega escolleu este centro para a primeira presentación pública do documental realizado sobre a xornalista viguesa

IES Alexandre Bóveda. Acto de homenaxe a Begoña Caamaño, ex alumna do centro, coa estrea do documental da RAG sobre a escritora. Estará o ex presidente Víctor Freixanes e presidente actual da RAG, Henrique Monteagudo; Beatriz Caamaño, amizades e profesoras dela.v / Pedro Mina / FDV

Carolina Sertal

Vigo

O instituto vigués no que se formou durante a súa adolescencia, o mesmo centro no que tomou cada vez máis consciencia dos movementos sociais que se artellaban na cidade, e que 50 anos despois quixo renderlle homenaxe tecendo os recordos das persoas que mellor a coñecían e que non dubidaron en lembrala como unha moza adiantada ao seu tempo, unha feminista visionaria, unha xornalista comprometida e, moi especialmente, como «unha bomba de alegría». O IES Alexandre Bóveda celebrou onte un acto de homenaxe á protagonista das Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño, que tivo como eixe central a primeira presentación pública do documental realizado pola Real Academia Galega (RAG) sobre a figura da xornalista e escritora viguesa.

A directora do instituto vigués, Judit Alonso, foi a encargada de inaugurar a xornada logo dunha actuación do coro do IES Alexandre Bóveda e na súa intervención dirixiuse ao alumnado sinalando que «Begoña Caamaño foi unha persoa coma vós, que medrou nun barrio obreiro e estudou nun instituto público. E foi xusto no seu paso por este centro cando comezou a implicarse nos movementos sociais que sentarían as bases do seu futuro», engadindo a responsable do instituto que «foi unha muller audaz, comprometida e crítica que coas súas palabras procuraba transformar a sociedade, traballar para mellorar a calidade de vida de todos, non só duns poucos privilexiados, apoiando a palabra coas súas accións». Neste senso, Alonso incidiu en que figuras como a de Begoña Caamaño «son máis necesarias que nunca nunha época chea de pseudorreferentes que traen ideas que xa criamos superadas. A súa é a visión dunha muller galega e feminista que nos ensinou que a memoria e a palabra son ferramentas poderosas para transformar a realidade e que o feminismo é a utopía que nos fai avanzar».

Antes de proceder á proxección dun avance do documental «Begoña Caamaño: navegar no pracer do azul», o expresidente da RAG e tamén exdocente do instituto vigués, Víctor Freixanes, reflexionou sobre o feito de que «dende a Real Academia Galega sempre tivemos unha preocupación grande polas novas tecnoloxías, como é o caso do audiovisual, como plataforma de difusión da nosa lingua, da nosa cultura, porque a lingua non só está nos libros», destacando que «Begoña asumiu o galego como bandeira persoal de identidade».

Foron a irmá de Begoña, Beatriz Caamaño, e as súas amigas An Alfaya e Maika Aguado as que achegaron ao alumando do IES Alexandre Bóveda a faceta máis do cotiá da xornalista homenaxeada lembrando que «Bego foi unha rompedora de moldes e tiña unha capacidade transformadora, de maneira que cando a coñecías había un antes e un despois, pasaba algo no teu xeito de mirar o mundo, e foi quen de conseguir transformar a toda a xente que coñeceu». As tres coincidiron en que o documental presentado pola RAG «está feito con moitísima sensibilidade, é unha descrición moi precisa de Begoña» e Beatriz Caamaño enxalzou da súa irmá que era unha muller «capaz de ler o mundo e, dunha maneira moi sinxela, estar do lado correcto das cousas, ademais de contar dunha facilidade para transmitir o seu pensamento».

A homenaxe continuou coa intervención da profesora do instituto Estefanía González, quen abordou o proceso de escrita do seu libro «Begoña Caamaño. Xornalista e escritora» namentres varias alumnas asumiron os roles de Circe, Penélope e Morgana, mulleres protagonistas nas novelas de Begoña Caamaño.

Recuncho dedicado á obra de Begoña Caamaño e ás novas publicacións arredor da súa figura. / Pedro Mina

O actual presidente da RAG, Xosé Henrique Monteagudo, foi quen clausurou a xornada sinalando que o IES Alexandre Bóveda foi o terceiro centro vigués que representantes da institución académica visitaban con motivo de actos celebrados arredor da figura de Begoña Caamaño e apuntou que «podemos detectar o enorme traballo que se fai na educación pública en Galicia, reafirmándonos en que podemos ter confianza no futuro grazas á tarefa que se fai nos centros de ensino», ademais de asegurar que «a RAG abriu as súas portas ás mulleres e as cousas cambian cando se lles abre paso nas institucións e nos lugares nos que deben estar. Vendo o eco que están levantando figuras como as de Xela Arias, Luísa Villalta ou Begoña Caamaño, reafírmome no acertado destas escollas para as Letras Galegas». Monteagudo reflexionou sobre a situación de «emerxencia» que atravesa o galego na actualidade e sobre a importancia de interpelar a mozos e mozas, asegurando que «a mocidade non abandonou o galego, senón que non o recibiu» e, a este respecto, puxo como exemplo a seguir o da mesma Begoña Caamaño, quen acabou facendo do galego a súa primeira lingua.

Compromiso social e activismo dende a alegría e a educación

Para presentar o documental producido pola RAG con motivo das Letras Galegas, até o IES Alexandre Bóveda se achegaron Damián Varela Pastrana e Alba López Álvarez, responsables da dirección e do guión, quen compartiron co alumnado as súas reflexións sobre a peza audiovisual que, a través dos testemuños de persoas que acompañaron a Begoña Caamaño nas súas diversas facianas persoais e profesionais, conecta as dúas cidades nas que viviu reconstruíndo a súa traxectoria dende a infancia e a mocidade até a súa consolidación como xornalista e escritora.

Damián Varela mencionou que «poder facer este traballo, que conleva un compromiso social e sobre todo con Begoña, é un tesouro porque implica o emocional e o compromiso, deixando unha sabedoría que está na súa experiencia vital e que se reflicte como algo moi persoal. Na situación actual de convulsión, con tantos problemas a nivel internacional e de convivencia, penso que este documental permite xerar mensaxe e deixar unha lección positiva a través da experiencia de Begoña, que nos leva a reflexionar sobre como poder virar as cousas e ser máis positivos».

Pola súa banda, Alba López expuxo que a peza audiovisual «permite traer a figura homenaxeada até o presente e a cuestión máis importante é ver que nos pode achegar, porque a literatura e o xornalismo de Begoña Caamaño foron políticos e iso pode ser inspirador. Non podemos desistir na loita nin no activismo e penso que o exemplo de Begoña serve para facelo dende a alegría e tamén é moi importante facelo dende a educación».

Tres investigados judiciales en la causa por presunta explotación de trabajadoras extranjeras en fruterías de Vigo

El Tribunal de Cangas reclama al Concello el contrato de la empresa EVELB S.L.

Medio Rural activa una contratación exprés para evitar plazas vacantes en las brigadas de extinción en época de máximo riesgo de incendios forestales

El Sepe prevé que Galicia sea una de las comunidades que más empleo cree hasta 2028, cuando el país alcanzará 23,4 millones de cotizantes

Las comarcas pierden tres líneas de bus en un año pero aumentan sus paradas

Navegar no pracer do azul de Begoña Caamaño

Gondomar creará una plaza pública en torno a la histórica iglesia de Donas

Adif saca a concurso el proyecto de construcción del apeadero de Valga

