Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis IIEmpleo en GaliciaDía Mundial del PárkinsonNegocios de Vigo con historiaEuroprecisOrigen Cristobal Colón
instagramlinkedin

Seguridad vial

La DGT felicita a los conductores: la siniestralidad del primer trimestre baja un 22% respecto a 2025

Es el trimestre en el que menos personas han muerto en siniestros viales de la serie histórica, descontando 2021

Marzo fue el mes con más fallecidos del año, por los desplazamientos de Semana Santa

Un siniestro en autopista registrado este mes de marzo por cámaras de la DGT en Fuentidueña (Segovia)

Un siniestro en autopista registrado este mes de marzo por cámaras de la DGT en Fuentidueña (Segovia) / DGT

David López Frías

David López Frías

La DGT ha publicado las cifras de siniestralidad del primer trimestre del año, y ya habla de un registro histórico: durante los tres primeros meses del año se han producido 186 siniestros mortales en los que han fallecido 196 personas, 56 víctimas mortales menos que en el mismo periodo del pasado año, (un 22% menos).

Este principio de año es, por tanto, el trimestre inicial con menos fallecidos de la serie histórica, descontando el año 2021 que estuvo condicionado por las restricciones a la movilidad generadas por el covid. Estas cifras se producen en un contexto con un 4,12% más de desplazamientos de largo recorrido con respecto al pasado año.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha dado la enhorabuena a los conductores, "los verdaderos artífices de este descenso, por los avances en seguridad vial y apela a todos ellos a que, en estos días de tantos desplazamientos por las carreteras, la prudencia y la precaución sean los mejores compañeros de viaje para llegar a los lugares de destino y regresar a casa", ha publicado la DGT.

Inusual e inédito

Los expertos en seguridad vial se mueven en una franja de más menos 5% y este primer trimestre con un 22% menos de fallecidos es algo inusual e inédito, más cuando los desplazamientos por carretera han sido mayores.

Las vías convencionales siguen siendo las que mayor número de siniestros mortales registran con el 78,6% del total. Destaca también, el importante descenso de los fallecidos en turismo, con un 31% menos (90 frente a los 131 del pasado año).

Suben los atropellos

Respecto al tipo de siniestro, descenso importante de las salidas de vía, con un 33% menos de fallecidos. El único tipo de siniestro que aumenta es el atropello a peatón con 31 víctimas mortales, frente a las 26 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 26 de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del siniestro, 23 de ellos viajaban en turismo, 1 en furgoneta y 2 en camión. 1 usuario de bici y otro de motocicleta tampoco hacían uso del correspondiente casco.

Por comunidades autónomas, la siniestralidad en este primer trimestre ha tenido un comportamiento irregular. En cuatro comunidades autónomas ha aumentado el número de fallecidos (Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia) mientras que en el resto ha descendido.

Semana Santa

Por lo que respecta al mes de marzo, las cifras tanto de siniestralidad como de desplazamientos son también inusuales. Ha sido el mes con más siniestros y fallecimientos del año, debido en gran medida al incremento de desplazamientos a causa de la Semana Santa. Por eso se han registrado 3 fallecidos más que en marzo de 2025.

Durante este mes de 2026 se han registrado en las carreteras 68 siniestros mortales en los que han fallecido 71 personas, 31 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone un descenso del 30% de fallecidos, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 10,85%, registrándose 38,8 millones de movimientos de largo recorrido.

Si tenemos en cuenta el medio de desplazamiento, ha aumentado el número de peatones fallecidos (13), 7 más que en el mismo mes del año anterior, y el de motoristas (17 fallecidos), frente a los 14 del mes del pasado año.

Muertos en turismos

El descenso más significativo de víctimas mortales este mes se produce en los turismos (34 víctimas mortales, 25 menos) que en el mismo mes del año anterior. En función del tipo de siniestro, descienden los fallecidos en todo tipo de siniestro, excepto en los atropellos a peatón, que aumentan.

Noticias relacionadas y más

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 7 de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad, todos ellos viajaban en turismo. Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad que mayor descenso registra, mientras que Andalucía y Castilla y León son las que mayor número de víctimas mortales registran.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
  2. La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
  3. Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
  4. Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
  5. Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
  6. Papá y mamá te acompañan
  7. Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
  8. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»

Balizan el primer nido de chorlitejo en la Reserva Ornitológica de O Grove

Balizan el primer nido de chorlitejo en la Reserva Ornitológica de O Grove

Hai momentos nos que unha institución se define mellor ca en calquera discurso. Non cando fala de si mesma, senón cando ten que afrontar o incómodo, o delicado, o que doe e divide. Os casos de acoso son un deses momentos. Unha universidade pública non pode permitirse fallar aí. Non pode mirar para outro lado. Non pode relativizar. Non pode tratar como ruído o que para unha persoa pode ser unha experiencia de medo, humillación ou vulneración da súa dignidade. A primeira obriga dunha universidade é moi simple de formular e moi seria de cumprir: escoitar, atender e actuar. Pero actuar non é berrar máis ca ninguén. Actuar non é substituír os procedementos pola temperatura do momento. Actuar non é confundir a firmeza coa precipitación. Hai unha forma de responder que tranquiliza por un instante e fracasa a longo prazo: a do xesto sen rigor, a da frase contundente sen fundamento, a da condena pública que semella dar satisfacción inmediata pero debilita a xustiza. E hai outra máis difícil, menos vistosa cecáis, pero moito máis honesta: a de facer as cousas ben. Niso consiste a responsabilidade institucional. En tomar en serio toda denuncia. En activar os mecanismos previstos. En acompañar ás persoas afectadas. En preservar a súa intimidade. En analizar os feitos. En colaborar coas instancias competentes. E, ao mesmo tempo, en respectar a presunción de inocencia, a confidencialidade e as garantías que sosteñen unha convivencia democrática. Porque ninguén pode ser condenado sen probas, ninguén debería estar sinalado sen que os feitos sexan reais e teñan sido acreditados, porque non se pode afectar ás vidas das persoas por faladurías, por informacións incompletas ou sen respeito aos procedementos. Hai quen presenta estes principios como se uns estorbasen aos outros. Como se defender ás posibles vítimas obrigase a prescindir das garantías. Como se respectar os procedementos fose unha forma de tibieza. Como se a prudencia institucional fose sospeitosa por definición. Eu non o creo. Máis ben creo o contrario: cando unha institución renuncia ás garantías, tamén debilita a causa que di defender. Porque convén dicilo con claridade. Investigar non é encubrir. Gardar a reserva debida non é ocultar. Acompasar unha actuación ao marco legal non é inhibirse. A prudencia, nestes asuntos, non é covardía: é respecto ás persoas, aos feitos e ao dereito. E iso vale para todos. Para quen denuncia, que merece ser escoitada con toda a seriedade. E para quen é sinalado, que non pode ser convertido en culpable por rumor, por presión ambiental ou por veredicto de corredor. Vivimos tempos de inmediatez nas respostas. Un titular chega antes ca unha resolución. Un comentario corre máis ca unha investigación. Un cartel impacta máis ca un expediente. E unha rede social adoita ter pouca paciencia cos matices. Pero as institucións non poden actuar ao ritmo do sobresalto. Non deben moverse pola lóxica do escaparate. O seu deber é outro: soster a serenidade cando falta, poñer método onde hai ruído e non permitir que a dor, lexítima, desemboque na arbitrariedade. A loita contra o acoso merece toda a nosa firmeza. E merece tamén toda a nosa seriedade. Merece universidades que formen, prevengan e actúen. Merece espazos nos que calquera persoa saiba que a súa voz será atendida. Merece tolerancia cero ante as condutas incompatibles coa dignidade humana. Pero merece tamén que non se trivialice a gravidade destes asuntos reducindo todo a consignas, simplificacións ou sentenzas anticipadas. Unha universidade debe ser un lugar seguro. E un lugar seguro non é só aquel no que se condena rápido. É aquel no que se protexe ben. No que se acompaña con coidado. No que se actúa con rigor. No que non se abandona a ninguén, pero tampouco se sacrifica a xustiza á ansiedade pública. No que se entende que os dereitos non poden depender do volume do ruído. Eu creo nesa universidade. Nunha universidade que non cala por comodidade nin fala por impulso. Nunha universidade que non banaliza nin o dano nin as garantías. Nunha universidade que sabe que igualdade e Estado de dereito non son conceptos contraditorios, senón a mesma obriga moral expresada de dúas maneiras. Nunha universidade, en definitiva, que non escolle entre coidar ás persoas e coidar os procedementos, porque sabe que facer unha cousa ben esixe facer tamén a outra. Ao final, todo se resume nunha idea ben sinxela. Nun asunto así, unha institución que coide ás persoas non pode optar nin polo silencio nin polo linchamento. O seu deber é outro: estar á altura. Protexer sen arbitrariedades, escoitar sen prexuízos e actuar sen precipitación, non é debilidade. Chámase civilización. E eu podo afirmar orgulloso que a nosa Universidade de Vigo cumpre coa legalidade vixente en materia disciplinaria e coa necesaria e anhelada igualdade.

El «hombre del bosque» explica cómo las hormigas protegen y expanden el pulgón

Tracking Pixel Contents