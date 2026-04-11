La Asociación Cristóbal Colón Galego sobre el rastro genético del navegante, que conduce a Galicia: «Hay que darle todo el apoyo»
La entidad presidida por Eduardo Esteban, que promueve la hipótesis gallega sobre Colón, valora el estudio forense como un avance, pero pide cautela por la falta de trazabilidad visual en el proceso
El presidente de la Asociación Cristóbal Colón Galego, Eduardo Esteban, consultado por FARO, asegura que recibe el nuevo estudio genético que vincula el linaje de Cristóbal Colón con la nobleza gallega de Sotomayor como «un paso más» en la difusión de la hipótesis gallega sobre el origen del almirante, aunque sitúa su papel al «apoyo».
«Nosotros no somos investigadores, ni científicos. No realizamos ningún tipo de investigación documental, ni de pesquisas científicas», subraya el presidente, que define la labor de la entidad como «más divulgativa», orientada a facilitar «la documentación o las formas de llegar a ciertos datos».
Sobre el trabajo, todavía pendiente de revisión, la asociación sostiene que merece respaldo: «De entrada, hay que darle todo el apoyo», afirma, al considerar que cualquier avance puede resultar «beneficioso» para «la teoría gallega y de la búsqueda de un Colón español y nunca un Colón genovés».
Con todo, también desliza reservas sobre el método y la comunicación de resultados, al señalar «la falta de trazabilidad visual» y «secretismo». «La teoría tradicional nos dice que Cristóbal Colón era de Galicia», precisa, mientras que la vinculación concreta con los Sotomayor «se empezó a postular a partir de los años setenta por Alfonso Filippot». A su juicio, la clave está en no «enquilosarnos en un personaje» ni cerrarse a nuevas hipótesis, incluida la de un parentesco colateral con la casa de Sotomayor.
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