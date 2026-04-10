Expulsados de 'Supervivientes': visita de Lidia Torrent y nueva lista de nominados

La sexta gala de 'Supervivientes 2026' dejó una de esas noches que mezclan emoción, despedidas y nuevos giros en la convivencia. El programa resolvió la expulsión entre Teresa Seco, Claudia Chacón y Maica Benedicto, recibió en plató a Alberto Ávila tras su salida forzada y firmó uno de los momentos más comentados de la edición con el puente de las emociones de Jaime Astrain, que terminó con la llegada sorpresa de Lidia Torrent a Honduras.

La expulsión de la noche volvió a dejar a una mujer fuera del concurso. Tras la salvación previa de Ivonne Reyes, la decisión final quedó entre Maica, Claudia y Teresa. La primera en librarse fue Maica, mientras que el duelo definitivo se resolvió ya en la palapa entre Claudia y Teresa. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez anunció: “Los espectadores de Supervivientes han decidido con sus votos que la concursante salvada es Claudia”. De este modo, Teresa Seco se convirtió en la cuarta expulsada de la edición, después de Paola Olmedo, Gabriela Guillén y Marisa Jara. La concursante se despidió emocionada de sus compañeros y les dijo: “Os espero a todos fuera”.

La parte más emotiva de la gala llegó con Jaime Astrain. María Lamela le acompañó en el puente de las emociones, donde el concursante fue repasando algunos de los momentos más importantes de su vida. Al hablar de su pasado como futbolista, confesó: “Ha sido mi vida, lo que me educó. Primero fue un sueño, después un trabajo y estoy agradecido a mis compañeros y entrenadores”. Pero el momento más delicado llegó al referirse a su hija: “Tengo una hija que no me merezco, es mi vida, es por lo que luchas a diario con su madre, sueño con sus abrazos y besos. Espero estar a la altura y ser el padre que se merece. Es mi título más importante”.

Sin saber que Lidia Torrent le estaba escuchando, Jaime también se abrió al hablar de su relación con ella y admitió: “Quiero pedir perdón a Lidia porque no he sabido demostrarle lo que la quiero, lo que me importa y lo afortunado que soy de tenerla en mi vida”. Justo después, María Lamela le pidió que se quitara el antifaz y descubrió a su pareja delante de él. El abrazo entre ambos puso en pie a la gala. Lidia, completamente emocionada, le dijo: “Estás más guapo que nunca, que ya es difícil. No sabes lo duro que ha sido estar separada de ti tanto tiempo, pero estamos tan orgullosos de ti. Nos encanta verte, disfrutarte. Te amo, te queremos”. La sorpresa fue aún mayor cuando aceptó quedarse 24 horas en la isla junto a Jaime.

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En la recta final, el programa reorganizó los equipos y resolvió el juego de líder. Almudena se hizo con el liderazgo de Playa Derrota y Gerard con el de Playa Victoria. Después llegaron las nominaciones: Claudia volvió a salir señalada por su grupo y Almudena añadió a Alba, mientras en la otra playa Toni fue el nominado del equipo y Gerard puso también a Jaime en la lista. Así, la nueva tanda de nominados quedó formada por Claudia, Alba, Toni y Jaime, que se jugarán su continuidad durante la próxima semana.