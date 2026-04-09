Patricia Ramírez: «El límite que no se pone es energía que te restas a ti»

«Si pudieras regalarte un momento de paz ahora mismo, ¿qué harías? ¿Qué hábito que sabes que te haría bien no logras poner en práctica? ¿Qué decisión reciente te hizo sentir orgullosa? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Qué hábito te gustaría incorporar en tu vida?». Fueron algunas de las preguntas que las psicólogas Patricia Ramírez (Patri Psicóloga) y Yolanda Cuevas repartieron ayer al azar dentro de un bote de cristal entre el público asistente al Club FARO con motivo de la presentación de su libro «Autocuidado».

Acompañadas por la coach y formadora Cintia Salido, las especialistas abordaron la necesidad de incorporar en la rutina del día a día lo que ellas entienden no como una actividad de bienestar o disfrute en un momento puntual, sino como un «compromiso» prolongado en el tiempo para mejorar la calidad de vida, especialmente en el caso de las mujeres: «Entendemos el autocuidado como una filosofía de vida, es decir, tomar la decisión de comprometerte y practicar una serie de actividades que contribuyen a mejorar y cuidar nuestra salud, física y mental, y que están presentes a diario en nuestras vidas», indicó Patricia Ramírez, mientras que Yolanda Cuevas explicó que el objetivo del libro es que sirva de inspiración para «crear una idea de autocuidado que sea una filosofía, no picotear a corto plazo, sino llegar a integrar en nuestra vida ese autocuidado, que en generaciones anteriores estuvo muy olvidado».

Con pautas y reflexiones para 52 semanas, las expertas comentaron que la configuración del libro plantea una serie de actividades para «tener tiempo, energía, atención y dinero para nosotras mismas, y pone el foco especialmente en las mujeres porque, históricamente, se nos ha inculcado que éramos las cuidadoras, que el amor es entrega y que debemos tener dedicación para todo el mundo, cumplir las expectativas y prioridades de otros, quedándonos las últimas de la fila. No hay que cuidarse para estar para los demás, sino que tienes que cuidarte para estar bien tú», destacaron.

Derivado de esa cultura, las profesionales incidieron en la presencia de un sistema de creencias muy arraigadas, tales como «que si no estamos todo el tiempo haciendo cosas no somos valiosas. No está permitido descansar porque si no parece que estamos perdiendo el tiempo, y esto es algo que se nos inculca desde pequeños». De ahí que ambas psicólogas insistieran en la necesidad de trabajar, en primer lugar, esas creencias que definieron como «limitantes».

Patricia Ramírez / José Lores

«No hay que cuidarse para estar para los demás, tienes que cuidarte para estar bien tú »

La mochila del autocuidado

Escogiendo una mochila como metáfora, Patricia Ramírez y Yolanda Cuevas enumeraron una serie de imprescindibles para un «buen kit» del autocuidado empezando por el «pensamiento fácil». Ramírez indicó que «es fundamental pensar de manera útil. Si un pensamiento no nos sirve para nada, ¡next! Tener un pensamiento claro nos ayuda a cuidarnos, lo contrario genera una ansiedad altísima».

Por su parte, Yolanda Cuevas aportó a la «mochila» la ausencia del móvil, el contacto con la naturaleza y la meditación, al considerar que «tenemos que tener herramientas para acompañar emociones y pensamientos, que estos no nos secuestren y entender que somos los pilotos de nuestra vida», apuntó.

Yolanda Cuevas. / José Lores

«Fomentar encuentros físicos con amigos o familiares es salud. Nos necesitamos»

La actividad física como un «innegociable»

Entre las actividades que tanto Patricia Ramírez como Yolanda Cuevas destacaron como esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas, las expertas pusieron en el foco en el sueño reparador, puesto que «existe una relación directa con la longevidad», según afirmaron, además de los vínculos, señalando Cuevas que «por la tecnología, las personas han dejado de verse, de quedar, de tocarse, ya casi ni hay llamadas, sino audios. Esto nos desconecta y parte de nuestra salud física y mental está relacionada con los vínculos personales, por lo que fomentar encuentros físicos con amigos o familiares es salud. Nos necesitamos».

Ramírez también destacó los límites como un básico, reflexionando que «el que no se pone es tiempo y energía que te restas a ti, y en el momento en el que el vínculo se deteriora por ponerlo, es que era distinto a lo que creías». Por último, la psicóloga concluyó con el que calificó de «innegociable» para un buen autocuidado, la actividad física. En este sentido, la experta afirmó que «nuestra fuerza y la capacidad cardiorrespiratoria miden nuestra longevidad. Quien no haga ejercicio, tiene que cambiar ya, practicar a diario y hacer ejercicio de fuerza».