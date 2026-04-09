Memoria histórica
A historiadora Raquel Varela aborda en Vigo a verdade sobre a revolución portuguesa
A Asociación Memoria, Verdade e Xustiza impulsa na cidade diversas actividades arredor do 25 de Abril
A Asociación Memoria, Verdade e Xustiza impulsa ao longo deste mes na cidade de Vigo unha ampla programación de actividades co obxectivo de lembrar o fin da ditadura en Portugal e achegar á cidadanía a historia social da «Revolução dos Cravos» da man de persoas expertas.
Os eventos arredor do 25 de Abril darán comezo este mesmo xoves, ás 19.30 horas, coa visita da historiadora portuguesa Raquel Varela ao Instituto Santa Irene, onde a especialista ofrecerá unha charla sobre o que realmente aconteceu naquela xornada na que se puxo fin ao Estado Novo de corte fascista en Portugal a través da presentación do libro «Historia do Povo na Revolução Portuguesa».
A programación terá continuidade o vindeiro xoves 16 de abril coa proxección do documental «Memorias do 25 de abril» no Multicines Norte, tamén a partir das 12.30 horas, namentres que o 23 de abril, na Asociación Cultural e Deportiva de Lavadores, a cineasta e escritora Margarita Ledo ofrecerá unha charla relacionada coa súa propia experiencia persoal ao ter que exiliarse durante dous anos no país veciño.
Como peche da programación deseñada polo colectivo vigués, o propio día da efeméride, o 25 de abril, diante do Museo MARCO se levará a cabo a interpretación de «Grândola, Vila Morena» ás 12.00 horas.
- La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
- Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles