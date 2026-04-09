El fotoperiodista Brais Lorenzo, premiado con el World Press Photo europeo por su cobertura de los incendios en Galicia

El fotógrafo ourensano y colaborador de FARO Brais Lorenzo ha sido reconocido este jueves con el World Press Photo de la región de Europa por su cobertura de los incendios forestales que asolaron Galicia durante el verano pasado, la peor temporada de fuegos en la comunidad en tres décadas.

Lorenzo cosecha reconocimientos y galardones tanto a nivel nacional como internacional por su trabajo. Hace unas semanas recibió el Premio del Concurso de Fotoperiodismo Ciudad de Albacete Jesús Moreno, convocado por la Asociación de Periodistas de Albacete y patrocinado por el ayuntamiento local. El jurado decidió, por unanimidad, entregar el premio al ourensano por su fotografía «Cartas», tomada en Carballeda de Avia el 16 de agosto. La instantánea recoge un momento que Lorenzo define como «a normalidade na desgraza»: una partida de cartas en el exterior con un vivo fuego, que devastó más de 1.100 hectáreas entre dicho concello y el vecino de Beade, de fondo. El jurado valoró «la calidad técnica de la fotografía, destacando la simetría de la composición, que logra un perfecto equilibrio a la hora de mostrar lo que sucede en la lejanía y en la cercanía».

«Cartas», tomada en Carballeda de Avia durante un incendio por el fotoperiodista. / BRAIS LORENZO

Su reportaje gráfico captura el desequilibrio entre la magnitud del fuego y los medios con los que la gente lo combate: vecinos de Cualedro golpeando las llamas con ramas; dos mujeres corriendo con un cubo de agua en Carballeda de Avia; la noche en llamas sobre O Courel; y la vista aérea de San Vicente de Leira reducido a ceniza.

Situación de los incendios en Galicia este sábado 23 de agosto. / BRAIS LORENZO

Son fotografías que destacan la respuesta humana más básica ante el fuego cuando los recursos profesionales no alcanzan por sí solos, y que al mismo tiempo documentan un paisaje transformado de forma irreversible.

El trabajo de Lorenzo sitúa los incendios en el marco de la sequía y el calor intensificados por el cambio climático, la despoblación rural que elimina el mantenimiento tradicional del monte, y décadas de política forestal que apostaron por la plantación masiva de especies foráneas de alta inflamabilidad.

Es esa combinación de denuncia visual e interpretación del contexto lo que el jurado del World Press Photo ha valorado en la categoría de Reportaje Gráfico europeo.

Noticias relacionadas

El concurso ha recibido esta edición 57.376 fotografías de 3.747 profesionales de 141 países.