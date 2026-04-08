'Los testamentos', la secuela de 'El cuento de la criada' en Disney+: de vuelta en Gilead desde la perspectiva juvenil

No ha pasado un año del final de 'El cuento de la criada' y tenemos aquí 'Los testamentos' (Disney+, desde el miércoles, día 8), continuación basada en la secuela literaria publicada por Margaret Atwood en 2019. El veterano 'showrunner' Bruce Miller dejó de capitanear la primera serie hace tres años para concentrarse en este nuevo proyecto, una (re)exploración de la teocracia patriarcal totalitaria de Gilead desde otra perspectiva: la de la primera generación de mujeres que alcanza la mayoría de edad bajo el yugo del régimen, sin conocimiento o recuerdos concretos del mundo exterior.

En consonancia con la juventud de sus heroínas, la serie está bañada en una nueva luz y se mueve con un paso más grácil que oneroso, pero la oscuridad no tarda en hacer acto de aparición. Es el universo beatífico pero violento donde Agnes MacKenzie (Chase Infiniti, revelación de 'Una batalla tras otra') es educada para ignorar sus propios deseos e instintos y convertirse en esposa de algún Comandante, como su madrastra Paula (Amy Seimetz) ansía de manera incómoda.

Agnes todavía no ha tenido el periodo y aún no es elegible, al contrario que Becka (Mattea Conforti), su compañera más querida en la escuela de élite dirigida por Tía Lydia (Ann Dowd, nuevamente, por suerte), quien pide a la protagonista que también se haga buena amiga de Daisy (la escocesa Lucy Halliday), adolescente teóricamente llegada al lugar en busca de una vida más devota desde la pecaminosa Toronto. Decimos "teóricamente" porque Lydia parece saber lo que hace al propiciar esa alianza. Y no parece precisamente afianzar un proyecto, Gilead, del que quedó desengañada tras presenciar el horrendo comportamiento de los Comandantes.

Fidelidad hasta cierto punto

La primera serie agotó la trama original de Atwood en su primera temporada y cogió después vuelo libre. ¿Hubo que hacer muchos cambios al libro de 2019 (una secuela de la primera novela, no de la serie) para que encajara con lo contado en televisión? "Debimos cambiar algunas cosas por cuestiones prácticas", explica Bruce Miller a El Periódico en entrevista por videollamada. "Necesitábamos que nuestros personajes vivieran en el mundo de la anterior serie, así que tuvimos que hacer cambios en términos cronológicos y también en cuanto a parentescos. Si hubiéramos podido, lo habríamos dejado todo igual, pero era necesario".

Durante todo el proceso contaron con la propia Atwood como consultora. "Con ayuda de Margaret, tratamos de ser lo más fieles posibles al libro y, a la vez, a nuestra serie. Que los personajes que habían quedado tan bien definidos al final de 'El cuento de la criada', la serie, saltaran a 'Los testamentos' con coherencia. Margaret nos animaba a cambiar todo lo que quisiéramos, pero al final no fue tanto. Y no porque fuera Margaret, sino porque aquello era narrativa de primera".

Una protagonista al alza

Chase Infiniti fue fichada en febrero de 2025, meses antes de su ascenso a la fama como la guerrera hija del exrevolucionario encarnado por DiCaprio en 'Una batalla tras otra', papel que valió a Infiniti nominaciones a los Actor, los BAFTA y los Globos de Oro. El productor Warren Littlefield (célebre presidente de NBC Entertainment en los gloriosos 90 de 'Frasier', 'Friends', 'Urgencias', etcétera) nos recuerda que, en un primer momento, Infiniti era solo otra aspirante entre muchas: "Hizo la prueba igual que todo el mundo. Y ganó esa prueba. Por entonces, solo se la había visto en la serie 'Presunto inocente'. Nuestro buen amigo O-T Fagbenle [Luke en 'El cuento de la criada'] también había estado en esa serie y, al enterarse de que Chase iba a hacer la prueba, nos dijo: 'Es a quien necesitáis contratar'".

Según Littlefield, su excelencia actoral solo es pareja a su amabilidad y a su compañerismo: "Mientras recorría alfombras rojas y acaparaba parabienes por 'Una batalla tras otra' [que rodó casi un año antes que la serie en mitad de un importante secretismo], se mantuvo siempre conectada a nosotros. A pesar de todo que le estaba sucediendo, estaba ansiosa por volver al rodaje y seguir contando al mundo 'Los testamentos'". A su lado, Miller añade: "No creo que el estrellato vaya a cambiarla en absoluto. Es una persona joven con un alma curiosamente… vieja".

Durante seis temporadas, 'El cuento de la criada' fue, a su modo, un ejercicio de resistencia contra el trumpismo y su obsesión por controlar el cuerpo de las mujeres. Por desgracia, los derechos sexuales y reproductivos siguen bajo amenaza en 2026. "Nos gustaría ser menos relevantes, desde luego", dice Miller. "Pero estamos en un momento en que miramos hacia la juventud y nos sentimos inspirados, como si la salvación fuera posible. En 'Los testamentos', una de las preguntas esenciales es: ¿cómo se educa a estas chicas para sacar Gilead adelante? Y la respuesta es que no puedes. Van a construir el mundo que ellas quieran construir. Vamos a entender lo inteligentes y poderosas que son y algunos van a sentir que una apisonadora se acerca hacia ellos, así en la serie como fuera de ella. El patriarcado lo tiene jodido en este planeta".