Agustina Shuan, la artista que plasma la esencia de Galicia en prendas de Zara

Las tradicionales «herbas de San Xoán», elementos de la costa gallega y, fiel a sus raíces, referencias a símbolos argentinos como el sol o la flor de ceibo. El arte de la diseñadora Agustina Shuan, ilustradora argentina afincada en Galicia desde hace una década, ha sido la última apuesta de Zara para la colección limitada «Women in Art», una línea de prendas que hace años tuvo como protagonista a la viguesa Abi Castillo y cuyo principal objetivo es destacar el trabajo artístico de creadoras a nivel internacional.

Esta nueva edición de la firma de Inditex, ya disponible en tiendas de España y de todo el mundo, cuenta con tres camisetas y una sudadera en las que destacan los diseños coloridos y vibrantes que tanto caracterizan la obra de Agustina Shuan, quien otorga un papel protagonista a figuras femeninas, además de incorporar en este caso referencias a Galicia y a Argentina. La propuesta de colaboración surgió por parte de la marca, que directamente contactó con la ilustradora para plantearle el proyecto, una oportunidad que para Agustina Shuan constituyó motivo de gran alegría: «Que apostaran por mi trabajo fue una validación muy importante. En otras ocasiones eligieron a artistas con muchísimo más reconocimiento que yo y con un arrastre de ventas solo por ser ellas. Es por esto que, a nivel artístico, el hecho de que se hayan fijado en mi trabajo y se interesaran por él, pienso que es porque realmente creen que puede funcionar», explica.

La nueva colección con el sello de Shuan apenas lleva unas semanas a la venta y la artista destaca el aluvión de «mensajes bonitos» que ha estado recibiendo de «todas partes del mundo». De ahí que la creadora haga referencia a que «esta es una oportunidad muy importante de poner mi trabajo en un escaparate y me parece muy lindo que, siendo de Argentina y estando en Galicia, pues ese trabajo pueda llegar hasta allí, especialmente con las referencias que incluí», añadiendo que «muchas veces cuando diseñas nuestro nombre no figura en primer lugar y, en este caso, figura en la etiqueta, en la etiqueta colgante y también en la estampa».

Sudadera con el diseño de Shuan. / Cedida

Trayectoria y obra

La colaboración de Agustina Shuan con Zara llega tras una larga trayectoria como artista independiente en Galicia en los ámbitos del diseño, de la joyería con su marca Contraform, la ilustración y la dirección creativa, con especial enfoque en proyectos musicales y culturales, llegando a trabajar para artistas como Antía Muíño, Catuxa Salom, Conxo o Kaleikia. En este sentido, Agustina Shuan indica que los inicios no fueron fáciles, puesto que «al llegar no tenía contactos y fue un poquito más complicado, me hice freelance y, poco a poco, entre mis proyectos personales y la marca de joyería, que aunque ahora está un poco parada hace un par de años suponía el 50% de mi trabajo, me fue yendo cada vez mejor. Al principio trabajaba un poco para Argentina y otros lugares, pero hoy prácticamente todos mis clientes son de aquí y a la mitad los conozco, porque algo que tiene Galicia es que hay red entre personas y funciona mucho».

Que apostaran por mi trabajo fue una validación muy importante

En cuanto a su obra, mujeres y elementos de la naturaleza marcan profudamente sus diseños: «Soy mujer, pero realmente es que, a nivel formal y estético, el cuerpo de la mujer me parece precioso y disfruto mucho dibujando las curvas, los cabellos... Me gusta mucho más. Y en cuanto al resto de mi universo visual, es cierto que tiro mucho de los lugares en los que vivo, de los espacios en los que habito en la vida cotidiana y, en cuanto a la naturaleza, sí que recurro mucho a Galicia. Cuando trabajo trato de representar un poco las imágenes que tengo en la mente y, al final, es lo que vemos todos y con lo que podemos conectar. No es que lo haga con un propósito comercial, simplemente creo que es guay escoger elementos con los que puedas conectar con la gente, me interesa más comunicar así que contar mi mundo interior, y supongo que esto es por una cuestión de formación, porque yo tengo formación en diseño y no en arte. Me aproximé a la ilustración, al dibujo, a la pintura, desde la intención de comunicar, no de contar mi obra», señala Agustina Shuan.

Noticias relacionadas

En la actualidad, la artista reside en Santiago de Compostela, si bien durante tres años estuvo viviendo en Vigo con motivo de su formación en cerámica artística, otra de sus facetas creativas y que tuvo la oportunidad de perfeccionar en la Escola Municipal de Artes e Oficios. En los últimos años, la creadora con raíces argentinas también ha dirigido su talento hacia el mundo editorial y uno de sus trabajos más recientes ha sido la ilustración del libro «Begoñísima», publicado por Cuarto de Inverno y con textos de Andrea Nunes. Con respecto a este proyecto, que próximamente presentará en la ciudad olívica, Agustina Shuan menciona que «la obra de Begoña Caamaño prácticamente no la conocía y me dio un poco de respeto, al ser la homenajeada de este año en las Letras Galegas, por lo que me dije: 'Tengo que hacerlo bien'. Pero también pienso que estuvo bien aproximarme sin ninguna referencia previa porque así pude trabajar sin imágenes mentales previas o manidas y creo que el resultado fue un libro bastante fresquito», concluye la artista.