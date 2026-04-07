Galicia pasa de un sol veraniego a más de 400 rayos en cuestión de horas
La mayoría de ellos cayeron desde las 15.00 h
Se prevé de nuevo buen tiempo en Vigo para el jueves y el viernes, aunque las precipitaciones podrían regresar el fin de semana
De lunes para martes, el tiempo se ha transformado por completo en Galicia. La semana de resaca de la Pascua comenzó con un sol radiante y altas temperaturas en buena parte de la comunidad, pero ya en la tarde de ayer y este martes las nubes han teñido de gris el cielo. Estas han traído consigo no solo rachas de lluvias, sino también rayos: más de 400 a lo largo de una jornada de alerta amarilla por olas y tormentas en múltiples concellos. El jueves y el viernes se espera que regrese el Lorenzo, aunque las precipitaciones podrían volver durante el fin de semana.
Galicia vive una montaña rusa en cuanto a lo meteorológico. Tras una Semana Santa de agradables temperaturas que llevó a una multitud incluso a bañarse en playas como la de Samil, las lluvias ya han regresado en plena primavera y se quedarán hasta mañana incluido, especialmente en forma de chuvascos en la mitad este y en el sur de la comunidad, según la previsión de Meteogalicia.
Este martes, se activaron dos alertas amarillas: una, por olas de más de 4 metros en las Rías Baixas, en el noroeste de A Coruña y en la Costa da Morte; y otra, por tormentas en el interior de Pontevedra y A Coruña y en el noroeste de la provincia coruñesa. Este miércoles se mantendrán los avisos en el mar hasta el mediodía.
Las alarmas se cumplieron y las descargas eléctricas naturales se extendieron incluso por diferentes puntos de las cuatro provincias gallegas, también en Vigo, cuyo detector está situado en el Campus de Vigo. Pasadas las 19.00 h, Meteogalicia captó más de 400 rayos sobre el territorio en sí; más de 1.000 contando también los que cayeron en aguas del océano Atlántico próximas a la región.
Jueves y viernes de respiro
En el caso particular de la Ciudad Olívica, las lluvias cesarán tras este miércoles por la mañana, un día que registrará temperaturas entre los 9 y los 18 ºC.
El sol coronará lo más alto el jueves, cuando se esperan 28 ºC de máxima y 10 ºC de mínima, y el viernes, cuando el termómetro oscilará entre 14 ºC y 25 ºC. Sin embargo, según la agencia meteorológica gallega, habrá que sacar de nuevo el paraguas durante el fin de semana, coincidiendo con un descenso acusado del mercurio.
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