En recuerdo del crítico de arte e historiador Alberto González-Alegre

Abordar desde una perspectiva cercana el legado del crítico de arte e historiador Alberto González-Alegre, quien dirigió la Fundación Luis Seoane. Fue el objetivo de la jornada de homenaje celebrada ayer en el Museo MARCO, en Vigo, una iniciativa organizada por la Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas del Consello da Cultura Galega que pretendía poner en común la memoria de una persona que tuvo un papel activo en el sistema artístico gallego.

El homenaje sirvió de punto de encuentro para abordar la trayectoria de González-Alegre, fallecido en 2025, y participaron artistas, profesionales del comisariado, la crítica, la gestión, la investigación y la docencia que conocieron de primera mano su trabajo, aprovechando el evento para compartir sus experiencias, así como reflexiones sobre cómo su dedicación influyó en el desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas en Galicia.