Mabel Lozano: «La prostitución se blanquea en internet y en redes»

«La prostitución en las calles ya es residual, ahora se blanquea y camufla en internet, en las redes y en los pisos». Así lo afirmó ayer en Club FAROla cineasta, guionista y productora Mabel Lozano durante la presentación de su primera novela, ‘Ava’ (editorial Alrevés), inspirada en los hechos reales que ya narró brevemente en su cortometraje documental homónimo premiado con el Goya en 2024.

La historia construye el relato de Ava, una niña colombiana con una historia de violencia familiar a la que María, una ingeniera española adoptó a los seis años con el objetivo de alejarla de un entorno de prostitución, drogas y abusos. Sin embargo, ese destino le acabó encontrando en España al ser captada por internet siendo aún menor de edad, secuestrada, drogada y obligada a ejercer la prostitución. Las secuelas de lo vivido durante su infancia la hicieron especialmente vulnerable, pues sufría un trastorno afectivo y presentaba lesiones neuronales, al parecer por un parto violento «Las mujeres con discapacidad son más fáciles de captar y más dóciles para explotar», indicó Lozano, quien añadió que los proxenetas buscan víctimas en entornos de pobreza, desafección y con trastornos mentales no diagnosticados.

«El proxeneta 2.0 puede ser un ser estupendo, con americana y que te cede el sitio en el autobús, se llaman intermediarios y ofrecen a través de plataformas como Only Fans a sus víctimas, a las que no llaman prostitutas sino creadoras de contenido. Y al putero se le llama usuario», manifestó la autora, quien abogó por la educación sexual de los menores. «Con ocho años, al niño que hace la Primera Comunión, se le regala un móvil , que es una pequeña pantalla de cine porno, pero no de la pornografía de antes, sino agresiva, adictiva y machista, como las violaciones grupales que han hecho que llevemos 220 casos de manadas judicializados», expuso, al tiempo que afirmó que a los niños «hay que decirles que no pueden comprar a un ser humano que no te desea: el sexo tiene que ver con el deseo, la prostitución con el poder».

«La esclavitud no se ha abolido, tiene rostro de mujer y se llama prostitución; a la abolición ni se la espera»

Tras manifestar que «la esclavitud no se ha abolido, tiene rostro de mujer y se llama prostitución», abogó por una legislación que prohiba el acceso al porno a edades tempranas y por una ley integral contra la trata que dote de alternativas a las víctimas. Y es que las que consiguen salir del entorno y demandan a sus tratantes pueden acabar asesinadas, como el caso de la protagonista de su cortometraje ‘Biografía sobre el cadáver de una mujer’, tan dañadas que les resulta difícil recomponer su vida o «entran en la cárcel del miedo una vez que su proxeneta consigue el tercer grado». Habló también de la marginación que sufren por parte de una sociedad prejuiciosa. «Es inevitable, yo también sufrí prejuicios hace 21 años cuando hice mi primer documental sobre trata viniendo del mundo de la televisión. Y como toda mujer, tuve el síndrome de la impostora».

Mabel Lozano, durante el Club Faro. / Pedro Mina

«La abolición de la prostitución no está ni se le espera, no hay voluntad política para llevarla a cabo, ni por parte del PSOE ni del PP», respondió a una pregunta que le formuló una asistente a la conferecia-coloquio. «Necesitamos también el apoyo de los hombres, ya que solo un 38% de varones españoles afirma consumir prostitución», añadió.

Respecto a su novela, comentó que es también un relato de amor entre una madre y una hija y de sororidad. «Aunque soy descreída respecto a la empatía que falta en esta sociedad, creo en la bondad de personas generosas, con amor al prójimo, que son mujeres a las que admiro y dan luz a la novela».

El poder de la ficción como denuncia

«Durante años he contado las historias de las mujeres explotadas desde la no ficción. Pero con Ava necesitaba hacerlo desde la emoción, desde el lugar donde la literatura puede llegar a quien nunca quiso mirar». Con esta frase Mabel Lozano explica porqué optó por escribir una novela para profundizar en la historia que ya había narrado anteriormente en el corto homónimo que obtuvo el Premio Goya a mejor cortometraje documental de no ficción en 2024, galardón que ya había recibido en 2021 por ‘Biografía sobre el cadáver de una mujer’, basada en la prostitución y en el peso que paga una víctima al salir de ella .

Modelo, actriz y presentadora en los años 90 y principios de los 2000, Lozano dio un giro a su carrera en 2005 tras estudiar cine y especializarse en derechos humanos y sociales. Su trayectoria como guionista, productora y directora de proyectos audiovisuales de compromiso social la ha convertido en una experta activista en temas de trata sexual, prostitución y prostitución 2.0, sobre los que imparte cientos de conferencias en todo el mundo. Como escritora, es autora de libros como ‘El proxeneta’, en adaptación para serie de Movistar bajo el título ‘El castillo’, y ‘PornoXplotación’, escrito con Pablo J. Conellie y adaptado para TVE en 2023.