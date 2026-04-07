La fiscalía, a favor de que puedan recurrir una eutanasia familiares con fuerte vínculo afectivo

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado en contra del recurso de la Generalitat con el que el alto tribunal establecerá quién está legitimado para recurrir una eutanasia con el objetivo de que sea paralizada. Para el ministerio público deben poder impugnar la autorización de una muerte digna terceros con un fuerte vínculo afectivo con la persona que la ha solicitado, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

De esta forma, el criterio del ministerio público ante el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal pasa por que puedan impugnar la concesión de la autorización para proceder a una eutanasia los progenitores, parejas y familiares de la persona afectada a las que las un fuerte vínculo afectivo, circunstancia que será clave en su estimación o rechazo. En el caso en el que se pronuncia expresamente el de Francesc A. B., de 55 años y víctima de cuatro ictus y dos infartos, fue su padre quien recurrió su muerte digna.

El pleno se pronunciará sobre quién puede oponerse a una eutanasia ya concedida, como ocurrió en el caso de Francesc, en un pleno que se celebrará entre los días 19 y el 21 de mayo. Las enfermedades sufridas provocaron a Francesc una importante afectación en la movilidad y en el habla, pero cuenta con plena capacidad para decidir sobre su vida. Además, había pedido expresamente que no se informara a nadie de ella. La Generalitat impugnó ante el Supremo la legitimación de un tercero para poder oponerse a la aplicación de la ley prevista para una muerte digna.