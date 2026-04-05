Invitados de abril en el Club Faro

El Club Faro inicia mañana su programación de abril. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe 54, Vigo), salvo la de María Álvarez, que será en la Galería A3 del MARCO. Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Mabel Lozano, productora, guionista y directora de cine, presentará «Ava. Un relato sobre las víctimas invisibles del negocio del sexo», una novela sobre la trata sexual y la dignidad femenina. Antes de la charla se proyectará el cortometraje ganador del Goya del mismo nombre que la novela, basado en los mismos hechos reales que la inspiraron a escribirla.

De «Autocuidado. 52 semanas para cuidarte» hablarán Patri Psicóloga y Yolanda Cuevas. Ambas psicólogas propondrán dinámicas, ejercicios y propuestas inspiradoras para transformar rutinas en rituales y pequeños gestos en grandes cambios.

Goretti Irisarri y Jose Gil Romero, escritores y guionistas que forman un tándem creativo desde hace más de veinte años, hablarán de «La voz del viento. Travesía de una novela: el amor y las ruinas».

En su charla-coloquio titulada «La maldición del hombre mono. Las raíces evolutivas del sufrimiento humano», Emiliano Bruner, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) de Madrid, ofrecerá una nueva comprensión de la salud mental que brinda una hipótesis reveladora sobre el estrés y la ansiedad.

Fran Alonso, escritor y director de Edicións Xerais, hablará de «Cáncara. A detención dunha vaca, realidade ou ficción», una novela sobre el poder, repleta de humor, que reconstruye unos hechos reales acaecidos en 1983.

Marisa Castro, docente y divulgadora científica, disertará sobre «Soño de Liberdade. Evolución do papel da muller da Galicia rural». La historia de una mujer libre adelantada a su tiempo, que trabajó para dejar atrás las limitaciones y las dificultades de su educación.

«Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española» es el título de la charla-coloquio que ofrecerá José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.

Nieves Corte, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y letrada del Tribunal Constitucional, glosará la figura de «Christine de Pizan, la primera escritora de la Edad Media».

En «Hijos del optimismo. Retos de hoy, esperanza de mañana», la empresaria y activista María Álvarez abordará los cambios que están reordenando el trabajo, la identidad y la vida común.

Francisco Narla, escritor y comandante de línea aérea protagonizará la conferencia-proyección-coloquio titulada «Ultreia. Una novela histórica sobre la gran revolución del Camino de Santiago».

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Por último, Odile Fernández, médico de familia y experta en nutrición y vida saludable explicará «El poder de la suplementación. Cómo integrar los complementos alimenticios en nuestra rutina».