Operación retorno
Primeras retenciones por la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, sobre todo en la A-5 hacia Madrid
La operación especial de Tráfico registra complicaciones en varias carreteras españolas, con puntos conflictivos en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, entre otras ciudades
EFE
Las autovías en dirección a Madrid ya registran retenciones de consideración a causa del regreso de los conductores tras las vacaciones de Semana Santa, especialmente en la A-5 a la altura de Talavera de la Reina, donde la circulación está complicada desde este mediodía en unos siete kilómetros, según datos de la Dirección General de Tráfico.
Además, en la misma vía y en dirección a Madrid, se registran otros problemas en varios tramos localizados en Valmojado y en Quismondo.
La circulación también se complica en la A 1 por Sarracín (Burgos) y ya en Madrid a la altura de El Molar, San Agustín de Guadalix, Lagunilla y La Cabaña.
En la A-3, hay problemas en Chiva (Valencia), Belinchon, en Honrubia y Tarancón (Cuenca); en La A-31 por Santa Eulalia (Alicante) y por La Roda (Albacete), y en la A-4 por Despeñaperros, Valdepeñas y Tembleque.
El tráfico también es irregular en Barcelona, en la AP 7 en Granollers, sentido Girona; en Alicante, por la A 31, en Villena, en sentido Albacete, y en la AP7 a la altura de Oliva en ambas direcciones.
También la circulación va en aumento en Sevilla, en la A49, y se complica la entrada a Cádiz en la A48 en Chiclana de la frontera.
Además, varios accidentes dificultan la circulación en la entrada a Sevilla, por la AP4 a su paso por Lebrija, y en Granada en la A44 por Campotejar en sentido Jáen.
La DTG pide prudencia
Tráfico pide prudencia al volante en el retorno de las vacaciones porque ya son seis las personas que han fallecido en los seis accidentes mortales que se han producido desde que comenzó la segunda fase de la operación especial de Tráfico, a las tres de la tarde del miércoles, y hasta las 20.00 horas de este sábado.
En estos siniestros, además, han resultado ocho personas heridas graves y otras cuatro leves.
Estas cifras elevarían de momento a diecisiete los fallecidos en lo que va de operación especial, tras los once registrados en la primera fase.
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