Muere Dora Carrera, una de las madres de la Asociación Érguete que luchó contra los narcos

Dora Carrera, una de las madres que fundó la Asociación Érguete para luchar contra los narcos en los años 80, ha fallecido este sábado a los 93 años, ha informado la organización de la que actualmente era vicepresidenta.

Carrera, natural de O Porriño, se unió a otras mujeres durante la epidemia de drogadicción que azotaba Galicia en los 80 para defender a su hijo Esteban, que acabó muriendo.

Dora Carrera, primera por la izquierda, junto a Carmen Avendaño, Sara Guntín y Tonina Díaz en una conferencia en el Club Faro en 2015. / RICARDO GROBAS

«Él marchó antes de tiempo, pero Dora siguió por siempre en la lucha de la Asociación Érguete hasta este sábado, cuando a sus 93 años dijo adiós. Ahora, casi 41 años después del inicio de su batalla, nosotros seguiremos por ella, por Esteban, por su familia y por todas las personas que hicieron, hacen y harán Érguete, que es otro hijo más de Dora», ha señalado la asociación en un comunicado.

Pese a su avanzada edad, Carrera seguía activa en la asociación y el verano pasado acudió al centro penitenciario de A Lama para compartir una jornada con personas presas por sus problemas de adicción.

Allí, junto a otra madre de Érguete, Tonina, les contó lo que le pasó a su hijo y escuchó sus historias. «Ella siempre, daba igual los achaques o los problemas, estaba dispuesta a ayudar a quien pudiera. Tenemos miles de anécdotas así», recuerda la asociación.

En unas palabras dedicadas a la fallecida, Érguete ha prometido seguir sus enseñanzas: «Seremos combativas como tú, en plena Operación Nécora, cuando gritabas de rabia y tu hija, que estaba en Málaga, te descubrió en la televisión. Seremos persistentes como tú, que aunque sufriste el mayor de los dolores, seguiste para los que te necesitaban».

La porriñesa Dora Carrera Rodríguez, junto a Carmen Avendaño, en una imagen tomada en 2018. / GABINO PORTO

Dora Carrera fue uno de los rostros más visibles de Érguete junto a Carmen Avendaño.

Estas madres buscaron apoyo en los políticos, trasladaron el problema que había en las familias, lograron que las escucharan, también los jueces, y encararon a los narcos.

Su papel fue determinante en la lucha por los derechos para las personas con problemas de adicción y también participaron en el primer plan gallego de lucha contra las drogas.

«Seremos madres en todos los sentidos. Y, sobre todo, seremos soñadoras. Dora, tú eras de las más grandes. En la mayor de las tristezas soñaste que se podía vencer a los narcotraficantes, que se podían salvar los hijos e hijas afectados y ganaste. Llevas ese orgullo a donde vayas. Llevas la victoria y nosotros nos quedamos con tu ejemplo», ha señalado Érguete.