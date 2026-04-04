La fiebre por el eclipse de agosto agota plazas de alojamiento en puntos de Galicia donde una noche puede superar los 1.000 euros

Si están pensando en reservar un hospedaje para seguir el eclipse total de sol del 12 de agosto en Galicia, vayan preparando la tarjeta de crédito y la agudeza: ya hay un elevado número de plazas de alojamiento agotadas. Buena prueba la tenemos en la plataforma Booking.com donde en Ribadeo –uno de los mejores lugares para observarlo en la geografía gallega– sólo se encontraba en las últimas horas un alojamiento disponible.

Este cuesta solo para pernoctar esa noche 1.500 euros. Se trata de un apartamento de dos dormitorios con tres camas. En total, podrían dormir en él cinco personas. En los alrededores de la villa hay alguna plaza que se puede reservar en Foz, Castropol o Lourenzá, entre otros lugares.

El 98% de los alojamientos en A Mariña, no disponibles

Los precios son variados. Lo más caro se vende a 1.745 euros (una casa de tres dormitorios en Castropol) y lo más barato lo encontramos a 128 euros en Foz. Si buscamos algo en Viveiro, poco queda y los precios abarcan de 200 a 1.000 euros por una noche. Lo más barato que hemos visto es reservar un para de literas (si se trata de dos personas) en una habitación compartida en un albergue de Mondoñedo por algo más de 50 euros las dos.

Según Booking.com, el 98% de los alojamientos de toda la zona costera lucense y sus inmediaciones no están ya disponibles en su web para esa fecha. En A Coruña, ciudad, el 96% de las plazas tampoco están disponibles. Lo que resta (tres propuestas) es tremendamente caro: lo más barato asciende a 409 euros por una habitación doble en un hotel de tres estrellas; 484 euros en una habitación también doble en un cuatro estrellas o 804 en uno de la cadena Eurostars.

Un grupo de personas utiliza los dispositivos LightSound durante un eclipse para personas invidentes. / Efe

Hasta 3.000 euros en León

Fuera de la comunidad gallega, Soria está atrayendo con fuerza. Solo quedan cinco posibilidades en Booking. Lo más barato para esa noche, 745 euros (habitación doble en hotel de tres estrellas). Lo más caro, un apartamento a 2.139 euros con cuatro camas

En León, ya han reservado el 89% de los alojamientos. Los precios en la ciudad para las habitaciones o apartamentos disponibles parten de los 400 euros y llegan a los 3.000.

Quizás una buena opción sea decantarse por Lugo ciudad o un municipio cercano donde hay bastante plazas de alojamiento disponibles para la fecha y los precios son normales. No obstante, recuerden que elijan el lugar que elijan debe tener libre de edificios o montañas la zona oeste que es por donde se pone el sol y donde se visualizará el eclipse total. En la web https://visualizadores.ign.es/eclipses/2026 pueden teclear el lugar y les indicará los minutos y segundos que durará allí el eclipse total. A partir del minuto es una duración aceptable. También les dejamos aquí una noticia sobre las recomendaciones de los expertos: qué gafas utilizar y por qué; dónde adquirirlas y en qué fijarse al comprarlas; cómo seguir el fenómeno si es invidente...

Los elevados precios que se están logrando en algunos puntos y el agotamiento de las plazas se debe principalmente a los cazadores de eclipses. Se trata de astrónomos aficionados, sobre todo, que van siguiendo los eclipses totales de sol por la Tierra. La mayoría son gentes extranjeras de alto poder adquisitivo. El verano pasado ya habíamos informado en una noticia que en lugares como Ribadeo ya habían registrado reservas de fóraneos para el 12 de agosto y aún quedaba un año para la fecha.