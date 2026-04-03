Grandes testimonios
Así es 'Sobrevivir al paraíso', la docuserie de HBO Max que pone el foco en los Testigos de Jehová y sus exmiembros
La plataforma tiene en su catálogo esta producción original de tres episodios construida a partir de testimonios de exmiembros de la organización y dirigida por Pablo Aguinaga
Carlos Merenciano
HBO Max cuenta en su catálogo con una de esas docuseries llamadas a generar conversación. Se trata de 'Sobrevivir al paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová', una producción original española que aborda desde dentro la experiencia de antiguos miembros de la organización religiosa y que propone una mirada a sus normas, dinámicas internas y consecuencias personales. La serie se estrenó el 20 de febrero y está formada por tres episodios.
Detrás del proyecto está el director Pablo Aguinaga, al frente de una docuserie producida por Boxfish para HBO Max. La plataforma la presenta como un relato basado en testimonios reales de exmiembros que sacan a la luz aspectos que permanecieron ocultos durante décadas.
El principal gancho de 'Sobrevivir al paraíso' está precisamente en ese enfoque testimonial. A lo largo de la serie, quienes pasaron por la organización cuentan en primera persona sus vivencias y detallan el impacto que esa etapa tuvo en sus vidas. HBO Max subraya además que la docuserie recupera imágenes del juicio celebrado en 2022 en torno a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, un proceso que aparece integrado en el relato.
Más allá de su tema, la producción encaja en una línea de no ficción cada vez más visible en plataformas, y es que el pasado 2025 llegó a la misma plataforma 'El minuto heróico: Yo también dejé el Opus Dei', que contaba con la participación de la actriz Claudia Traisac.
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