Tamar Novas y Clara Lago: "'Clanes' está inspirada en muchas historias reales del narcotráfico"

Tamar Novas y Clara Lago viven una relación envuelta de dificultades en la segunda temporada de 'Clanes', que Netflix estrena este viernes 3 de abril. La serie, que tiene como gran fichaje de los nuevos episodios a Luis Zahera, vuelve a sumergirse en el mundo del narcotráfico gallego, aunque sus protagonistas insisten en que, sobre todo, es una historia de amor.

-Si en la primera temporada la relación entre sus personajes ya era difícil, en esta se complica aún más, al estar en bandos separados.

-Clara Lago: Se complica porque estamos en bandos separados y porque ahora, además de ese amor shakespeariano, hay una hija en común. Eso lo dificulta todo todavía más, porque las motivaciones de cada uno para estar en el lugar en el que están son las que son: yo, por proteger a mi hija y a mi familia; él, por su familia y por lealtad a su padre. Eso nos coloca en posiciones opuestas, pero al mismo tiempo hay un amor inquebrantable.

-Tamar Novas: El destino de Ana y Daniel [sus personajes] es un poco el del amor imposible. Siempre se juntan cuando están enfrentados.

-Clara Lago: No son muy prácticos.

-En este caso, más que una relación tóxica, lo tóxico parece ser todo lo que tienen alrededor.

-Tamar Novas: Más tóxico que el narcotráfico es difícil. Dentro de toda esa toxicidad, la relación de ellos es de lo menos tóxico que hay. Lo que la contamina son los mundos en los que viven, lo contrapuestos que están, y que todo ocurra en un entorno al margen de la ley.

-Clara Lago: Nos ha pasado a todos ver desde fuera relaciones o dinámicas que parecen clarísimas, y como espectadores también pasa: desde fuera todo se ve muy fácil. Pero aquí el problema no está tanto entre ellos como en todo lo que los rodea y en lo condicionados que están por ese entorno y por las decisiones que van tomando. Cada vez se van enredando más.

-Tamar Novas: Y además están las dinámicas familiares, que no sé si llamar tóxicas, pero que son muy determinantes. Creo que por eso la gente conectó tanto con la serie: no solo por esa historia de amor imposible que como espectador quieres vivir, sino porque hay unos lazos familiares y unos patrones de los que es muy difícil salir.

-Esto no es un 'biopic', pero sí está inspirada en hechos reales. ¿Tuvieron curiosidad por investigar lo que había detrás?

-Clara Lago: Más que estar “basada en hechos reales” en el sentido de personajes concretos, está inspirada en muchas historias reales que han servido para construir este universo. Jorge Guerricaechevarría, el guionista, y Emma Lustres, la productora, hicieron un trabajo de documentación muy importante antes de escribir la primera temporada, que compartieron con nosotros.

-Tamar Novas: Hay muchísima documentación en prensa, y además gente de la zona o personas con las que nos hemos asesorado pueden reconocer ecos de historias reales en la serie. Lo bueno es que, al no ceñirse a un solo caso, el creador tiene más libertad. Y precisamente por eso la serie respira verdad: porque se nutre de historias que muchas veces parecen superar a la ficción, historias del ecosistema del narcotráfico muy 'heavies' que no se cuentan con nombres pero están relacionadas con todo eso. A mí me va la marcha y me ayuda mucho, siempre desde un lugar sano, entrar en contacto con todo el mundo. Una de las suertes de este trabajo es poder saber de mundos a los que no perteneces ni quieres pertenecer. Hemos tenido mucha información y para mí ha sido muy interesante escuchar de primera mano relatos relacionados con todo esto.

Tamar Novas y Clara Lago, en 'Clanes' / JAIME OLMEDO / NETFLIX

-¿También hablaron con personas vinculadas al narcotráfico?

-Tamar Novas: Yo ya estoy un poco doctorado en narcotráfico porque no es la primera vez que hago algo relacionado con este tema. Pero en realidad no creo que 'Clanes' sea una serie sobre narcotráfico: es una serie sobre otra cosa en la que también aparece ese mundo. Y sí, he hablado con personas que en algún momento han tenido vínculos con esas actividades ilícitas. Siempre desde la legalidad, claro. Recuerdo una anécdota de otro trabajo: una persona con la que hablé me insistía en que no tenía nada que ver con nada. Pero cuando salió la serie, me llamó para decirme: “Eso que cuentan que hizo no sé quién, en realidad lo hice yo”. De repente se quería apuntar tantos de los que al principio quería librarse. A veces pasa eso y hay gente que no sabes dónde se retroalimenta, si los de la película son como los reales o los reales quieren ser como los de la películas.

-De todas formas, ¿por qué creen que funcionan tan bien las series sobre narcos?

-Clara Lago: Yo creo que hay algo en lo prohibido que siempre resulta atractivo para el gran público. Para la mayoría de la gente, que no delinque, asomarse a esos mundos es algo a lo que nunca tendría acceso de otro modo. Y como seres humanos todos tenemos una parte luminosa y otra más oscura, y poder explorar esa parte desde la ficción resulta estimulante. En el caso concreto de 'Clanes', creo que ha conectado mucho porque no es solo una serie sobre cómo funciona el narcotráfico o con tramas de acción y ya está. También entra en el lado humano de esos personajes: al final, aunque sean delincuentes, siguen siendo personas que se enamoran, se traicionan, tienen miedo y dolor. Y eso es con lo que la gente conecta. Si cambias el escenario del narcotráfico por otro gran obstáculo, la historia de amor seguiría funcionando porque habla de cosas muy universales.

-Tamar Novas: Además creo que las historias, en general, nos gustan porque nos permiten salir de nuestros límites. Uno de los grandes límites de nuestra vida son las leyes. La ficción te deja proyectarte en comportamientos o mundos que están al margen de eso. También te permite observar la relación entre lo legal y lo ilegal, o entre la ley y su corrupción. Y si la historia está bien contada, como creo que pasa aquí, no te empuja a querer formar parte de ese mundo.

Tamar Novas, en la segunda temporada de 'Clanes' / JAIME OLMEDO / NETFLIX

-Cualquiera que vea estas series lo último que querrá es ser narco, viendo cómo suelen acabar esas historias.

-Tamar Novas: Claro. Y supongo que también hay muchas historias de narcotráfico porque hay mucho consumo de cocaína en el mundo. Ese quizá es el reverso que no queremos ver. Para que exista oferta tiene que haber demanda, y esa clientela está.

-Tamar, como gallego, ya ha hecho varias series donde aparece el narcotráfico. ¿Cómo lleva esa asociación constante entre Galicia y ese tema?

Noticias relacionadas

-Tamar Novas: Yo no siento que se me relacione personalmente con eso. Es uno de los mayores puertos de entrada de la droga y tiene la historia que tiene por una cuestión geográfica, no de carácter. Es mismo año ha habido historias que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Lo que pasa es que cuando se toca este tema hay una sensibilidad especial, porque evidentemente a nadie le gusta que lo asocien con algo que no define lo que es. Por eso vuelvo a lo mismo: quizá lo que deberíamos preguntarnos es por qué seguimos pidiendo estas historias una y otra vez. Es algo que queremos quitarnos de encima porque tiene un reverso muy tenebroso y porque hay muchas familias que han sufrido sus consecuencias. Pero insisto: 'Clanes' utiliza ese ecosistema del narcotráfico y de la corrupción del poder como vehículo para contar, sobre todo, una historia de seres humanos que se enamoran y que tienen conflictos familiares muy serios.