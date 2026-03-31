La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue visitará más de 30 concellos gallegos en Semana Santa para facilitar la donación
Se necesitan más de 400 donaciones diarias para asegurar el abastecimiento de sangre en los hospitales gallegos
Las unidades móviles de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) visitarán a lo largo de esta Semana Santa un total de más 30 concellos gallegos para facilitar el acceso a la donación a la ciudadanía.
En un comunicado, la Xunta ha reivindicado la importancia de mantener la participación en esta semana festiva para garantizar la estabilidad de las reservas de todos los grupos sanguíneos.
ADOS ha recordado que son necesarias más de 400 donaciones diarias para garantizar un apropiado abastecimiento de componentes sanguíneos en los hospitales gallegos.
Por ello, este martes sus unidades móviles estarán en Carballo, Carral, Melide, Sigüeiro (Oroso), Valdoviño, Burela, A Valenzá (Barbadás), Baiona, Sanxenxo y en el barrio de O Calvario de Vigo.
Por su parte, el miércoles 1 de abril estarán en Ares, Carballo, en el barrio de Monte Alto de A Coruña, Negreira, Ribeira, Verín, Cambados, Cangas do Morrazo, Lalín e O Porriño.
Además, el sábado 4 visitarán Carballo, Ribeira, Sada, Cambados, Lalín e O Porriño.
- El Pazo da Pastora de Vigo abrió sus puertas por única vez al año: «Es una maravilla»
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- A Caniza pierde su virgulilla: 12 municipios gallegos modifican su nombre
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Interceptan a una pareja tras entrar en un túnel del tren de alta velocidad en Vilagarcía
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- El nuevo empleo público en la Xunta: puestos con funciones más flexibles para adaptarse a las necesidades reales y movilidad interna entre departamentos