La España vaciada se divide ante los nuevos proyectos mineros, algunos "estratégicos" para la UE

La Mina de Doade (Beariz, Ourense), que prevée crear 120 empleos directos en el proceso de extracción del litio, un mineral clave para la descarbonización, tiene revuelta a toda una comarca. La plataforma SOS Suido-Seixo ha recogido firmas, realizado movilizaciones y presentado cientos de alegaciones contra el proyecto. "Los problemas que generará en el agua y el medio ambiente no pueden resolverse a la ligera. Nuestro futuro no puede depender de una decisión política", denuncian en el colectivo.

El proyecto, impulsado por Recursos Minerales de Galicia, SA, empresa propiedad de Grupo Samca, se encuentra a la espera de la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático. Desde la compañía se informa que se ha actuado con total transparencia -toda la documentación de la solicitud de la explotación es pública desde hace meses- y se defiende que se ha desarrollado un proyecto “desde un enfoque participativo y de transparencia”, con entrevistas a "actores clave" y encuestas realizadas en los municipios cercanos.

Siete de los proyectos estratégicos de la UE para asegurar el acceso a materias primas clave están en España

La Mina Doade Project no será una más de las cerca de 2.600 explotaciones mineras en activo del país. Es uno de los siete proyectos considerados "estratégicos" por la Comisión Europa dentro de España para asegurar y diversificar el acceso a materias primas y tierras raras clave para sectores industriales como el automovilístico, las energías renovables o la defensa. Con esta catalogación, llevada a cabo hace un año para allanar los trámites administrativos y la financiación, Bruselas quiso facilitar la extracción de materiales críticos como el litio, el grafito, el cobalto o el níquel para no depender casi al completo de China, Estados Unidos, Rusia y algunos estados africanos.

Protesta contra la mina de El Cañaveral, en Cáceres, uno de los proyectos considerados estratégicos por la UE. / EL PERIÓDICO

Bajados al terreno, sin embargo, estos proyectos y la proliferación de estudios por toda la geografía nacional para extraer otros minerales clave está provocando una dispar acogida en las zonas de la España vaciada donde se plantean, que va desde la oposición por sus "efectos contaminantes" y daños ambientales y paisajísticos a su defensa y acogida por ser una ventana de oportunidad para crear empleo y poder fijar así población.

Un plan de 400 millones

El debate se sitúa en primera línea ya que se espera que en los próximos años se multipliquen las exploraciones después de que el Gobierno aprobara hace tres semanas el plan para explotar minerales críticos con una inversión de 400 millones de euros. Un plan que viene a desarrollar el Reglamento de Materias Primas Fundamentales aprobado por el Consejo de la UE con el que pretende que los países miembros extraigan hasta un 10% de las tierras raras que le hacen falta a Europa.

"España es un país con muchísima riqueza en minerales críticos, y tenemos que seguir investigando a ver cuáles son las capacidades existentes”, explicó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista reciente con EL PERIÓDICO.

Vista de la explotación minera de Las Cruces, en Sevilla, proyecto estratégico de la UE. / EFE

Este impulso minero tiene sus defensores y detractores en los respectivos territorios. En Monesterio (Badajoz), donde se ubica la mina de Aguablanca, se muestran optimistas con este impulso de la UE para reflotar la explotación de níquel, cobre y cobalto que lleva parada desde 2016 y que en su día dio mucho trabajo a la zona. "La mina siempre ha sido un referente y muy bien aceptada en la comarca. En su día, cuando la cerraron, hubo muchas protestas", recuerda Justo Barrantes, alcalde de Torrefresneda, municipio de la zona.

Monesterio, con una mina de níquel, cobre y cobalto, o Abenojar, con una de wolframio, dan la bienvenida a los nuevos proyectos

Otro de los lugares donde se ve con buenos ojos la extracción minera es Abenojar, en Ciudad Real, donde se espera que los trabajos en la mina de El Moto avalados por Bruselas generen 288 empleos directos y más de 700 indirectos en una zona donde el desempleo roza el 22%. Los responsables de la explotación prevéen sacar alrededor de 91 millones de toneladas de wolframio, un mineral que la UE tiene que exportar de China en su mayor parte [el 80%] y que es esencial para defensa, tecnología electrónica e industria aeroespacial. "El pueblo ha acogido el proyecto con mucha satisfacción, va a suponer un importante desarrollo económico y social", señala la alcaldesa, Verónica García.

Recogida de firmas contra la mina de Doade (Beariz, Ourense), uno de los siete proyectos considerados estratégicos por la Unión Europea. / EL PERIÓDICO

En Cañaveral (Cáceres), en la comarca del Monfragüe, sin embargo, la reactivación de la mina a cielo abierto de Las Navas, cerrada en los años 70 y que es una de las mayores reservas de litio de Europa, un mineral clave para las baterías -daría suministro a 2,5 millones de vehículos eléctricos anuales-, tiene dividida a la comarca.

Cañaveral ha recurrido la reactivación de la mina de Las Navas, una de las mayores reservas de litio de Europa

La plataforma 'No a la Mina del Cañaveral' ha presentado diversas reclamaciones y recursos para tratar de frenar un proyecto que, según su impulsor, Lithium Ibérica, generará 790 empleos directos. La promesa suena a maná caído del cielo para los ayuntamientos de la zona, pero distintos colectivos temen el "polvo tóxico y la posible contaminación de los acuíferos" en una zona de dehesa boyal.

Trabajos de acondicionamiento para la mina de wolframio de Abenojar, en Ciudad Real. / JOSÉ LUIS ROCA

En Cáceres también, la empresa australiana Iberian Resources Spain busca extraer y procesar casi 30 toneladas de wolframio en la mina de La Parrilla, en Almoharín, un proyecto que fue cerrado en 2022 y que ha despertado incluso el interés del Gobierno japonés y de empresas niponas y que cuenta con los apoyos tanto de la Administración autonómica como de los ayuntamientos de la zona. Aquí el recibimiento ha sido muy positivo. Lo mismo ocurre con el proyecto de Cobre las Cruces en Sevilla, iniciado en 2009 y también elegido entre los siete estratégicos por la UE, y cuya planta polimetalúrgica permitirá explotar yacimientos de cobre, zinc, plomo y plata.

Denuncia ante el Tribunal General de la UE

Mientras los trámites administrativos siguen avanzando, el pasado mes, Ecologistas en Acción llevó ante el Tribunal General de la UE los seis proyectos mineros -el séptimo, en Huelva, es una planta de reciclaje- alegando que la Comisión Europea ha incurrido en errores de derecho y de apreciación al declarar estos proyectos como estratégicos, pese a que "no cumplen los criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza" exigidos por el propio reglamento europeo.

"Lo que han hecho es convertir en casi proyectos de interés general explotaciones que en algunos casos ya han sido condenadas por la justicia y que tienen incluso denuncias de Confederaciones Hidrográficas", precisa Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción. "Lo que se les ha permitido es que puedan pasar más fácilmente los controles ambientales", apunta el experto en minería, que advierte de que "siempre hay una concentración muy alta de metales pesados en la explotación de tierras raras", como mercurio, plomo, arsénico o calcio, que "son contaminantes".

Ecologistas en Acción ha llevado a la justicia europea seis proyectos mineros alegando que no cumplen con los criterios de sostenibilidad ambiental

"Si vas por zonas donde hay minería siempre hay escombreras, bases de residuos, costas sin restaurar y quedan los residuos, que son contaminación para el entorno", añade Cristóbal, que incide en que ninguna empresa "restaura" las zonas tras finalizar las extracciones.

"La minería del siglo XXI no tiene nada que ver con la minería del pasado ni la que se hace en la actualidad en otros países, africanos, por ejemplo. Los estándares y normativas de seguridad que tenemos en Europa son altísimos", puntualiza, sin embargo, Quique Rojas, geólogo divulgador.

Recreación de cómo será la mina de Doade, en Galicia, considerad estratégica para la UE. / RECURSOS MINERALES DE GALICIA

En algunos casos anteriores, los proyectos mineros se han logrado frenar, como en Campo de Montiel, en Ciudad Real, donde la platafroma ‘Sí a la Tierra Viva’ ha estado muy activa en sus protestas -y demandas en los tribunales- consiguiendo que la Junta de Castilla-La Mancha haya dado carpetazo a la explotación de monacita gris, una tierra rara clave para crear los imanes permanentes que se usan en los aerogeneradores y en los coches eléctricos.

"El Gobierno de Castilla La Mancha no tiene interés en reabrir este proyecto. Tiene una oposición social importante", explican a EL PERIÓDICO desde la Consejería de Desarrollo Sostenible tras recibir recientemente otra petición para abrir un concurso nuevo de explotación.

A la brega están también desde hace meses en la Sierra Norte de Guadalajara, donde 14 ayuntamientos, con más de 200 alegaciones, están auditando un proyecto de una empresa australiana para hacer prospecciones para extraer oro. "Se verían afectadas 14.500 hectáreas, tendría una gran impacto ambiental", señala Perucha Medrán, portavoz de la plataforma de afectados.