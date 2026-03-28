«¡Esas palmas, coño!», la autobiografía de Miguel Costas, «parte de guerra» de uno de los fundadores de Siniestro Total
El 4 de junio el músico vigués publicará sus memorias junto al periodista y abogado Renato Landeira
El libro recorre la extensa trayectoria que le llevó del barrio del Calvario a llenar estadios
Miguel Costas, uno de los fundadores del icónico grupo vigués Siniestro Total, publica en junio un libro con sus memorias. Bajo el título de ¡Esas palmas, coño!, y de la mano del periodista y abogado Renato Landeira, el músico de 65 años repasará toda su trayectoria en lo que se define como «un parte de guerra» de Costas, el autoproclamado mejor cantante del mundo y fundador de otros grupos como Aerolíneas Federales, Los Feliz o Costas.
Publicado por Roca Editorial, y ya en preventa, la autobiografía narra las «memorias supervivientes de un Siniestro Total», como reza la portada que el propio músico ha subido a sus redes sociales.
Según la descripción que se puede leer ya en las principales tiendas online, el libro es un «relato en primera persona de una de las leyendas del punk español». «Un recorrido nostálgico por las décadas que marcaron y cambiaron para siempre la historia de la música de este país», añade.
Así, Costas recorre su vida a lo largo de 325 páginas «entre el cachondeo punk y las pérdidas que no avisan» a la «la fanfarronería de los noventa y la vulnerabilidad de quien aprendió —nunca es tarde— que pedir ayuda no te hace más débil».
«Desde el barrio del Calvario hasta los escenarios más sudorosos del país, estas memorias cuentan el viaje de un hombre que lo ganó casi todo, lo perdió a ratos y aprendió que algunas deudas no se pagan con dinero: se pagan sobreviviendo», termina la descripción.
Trayectoria
Costas (1 de marzo de 1961) fundó Siniestro Total en 1981 junto a Germán Coppini, Alberto Torrado y Julián Hernández. El grupo, que gozó de gran éxito con él como cantante (tras la salida de Coppini), continuó su trayectoria hasta 2022, año en el que dieron dos conciertos de despedida en Madrid. Costas participó del evento, pese a que ya había dejado la banda en 1994.
Fundó también en 1981 Aerolíneas Federales y tras dejar Siniestro hizo lo propio con Los Feliz. Ya en 2008 creó una nueva banda con el nombre de Costas, con el que publicó desde entonces cuatro discos, el último en 2016.
En los últimos años fue noticia tras una experiencia cercana a la muerte a raíz una infección en una pierna y volvió a los escenarios para celebrar, esta vez en Vigo, sus 42 años de trayectoria. Lo hizo en el primer escenario que pisó en su día Siniestro Total, el Teatro Salesianos, acompañado de muchos de los músicos que lo acompañaron a lo largo de su carrera.
El año pasado acudió con Javier Soto, guitarrista de Siniestro, a uno de los encuentros exclusivos que FARO organiza con sus suscriptores. Junto a Soto y el también exSiniestro Andrés Cunha (y los músicos Alberto Cunha y Chus Dasilva) creó en 2024 Hey Hematoma, que a finales de enero de este año anunció un parón indefinido por «incompatibilidad de agendas».
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