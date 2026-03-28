La artista Eva Casais transforma un muro en Vigo en una galería al aire libre abierta al intercambio creativo
Con el objetivo de hacer barrio, la artista viguesa Eva Casais diseñó un mural interactivo detrás de su taller en el que el arte es el hilo conductor. Las personas interesadas pueden llevarse una de sus obras gratis con la única condición de depositar alguna creación propia para crear comunidad entre los vecinos y vecinas de la zona de Teis
Caminando por la senda peatonal de la Vía Verde de Vigo, a menos de cinco minutos del parque de la Riouxa, destaca entre los tonos grisáceos de otros muros un retal de hormigón de fondo violeta moteado con flores y una inscripción con las correspondientes instrucciones: «Este muro es un espacio creativo. Si te llevas una obra, deja otra». Y un poco más adelante, cuelgan de un tendal artístico ilustraciones que llevan su firma combinadas con otras anónimas de un estilo completamente distinto al propio y algunas de personas que, después de depositarla, sí revelaron su autoría.
Con el objetivo de hacer barrio en la zona de Teis, la artista viguesa Eva Casais diseñó recientemente un mural interactivo detrás de su taller, La Quimera, en el que el arte es el hilo conductor, de manera que las personas interesadas pueden llevarse a casa alguna de sus láminas con una única condición: si se descuelga alguna de sus obras, debe sujetarse con la misma pinza una creación de la persona que intervenga. Y no es necesario ser profesional o que la pieza sea una ilustración, este punto de encuentro artístico acepta desde poemas a todo tipo de manualidades, ya que el principal objetivo es disponer de un espacio comunitario en el que las personas puedan exponer el resultado de todo aquello que canalizan a través del arte y que los peatones que recorran la senda tengan la oportunidad de disfrutarlo.
Frente a esta nueva intervención artística, Eva Casais, quien el pasado mes de agosto logró hacerse con el reconocimiento del mejor mural del mundo por una pieza en la protectora Os Biosbardos, explica que «a mí se me han cerrado muchas puertas y esta iniciativa, entre otras cosas, nace principalmente de esa necesidad, de que a lo mejor hay personas a las que les gustaría exponer en algún lado y a las que se les dice que no tienen la calidad suficiente o que simplemente no se atreven, pues aquí, de una manera muy sencilla, tendrá la oportunidad, porque además por esta zona pasa muchísima gente. Es una pequeña galería al aire libre y una manera de hacer barrio y crear comunidad entre los vecinos», a lo que añade: «Si pasas por aquí y te gusta algo de este muro, puedes llevártelo sin problema, pero a cambio hay que dejar algo de arte para la comunidad».
Si bien es cierto que el mural lo pintó ya hace tiempo, la propuesta de intercambio de obras de arte apenas lleva un mes en marcha y tras varias semanas sin captar a ningún otro artista, en los últimos días, tímidamente han empezado a aparecer ilustraciones de barcos, de una mujer pirata o de una puesta de sol sobre las Cíes. En este sentido, Eva Casais comenta que «hay varias obras anónimas y otras que sí conozco a la personas porque se molestan en escribirme para decirme que dejaron su obra, lo que es maravilloso. Si hay más personas que se animen, me haría mucha ilusión que me lo contaran o que me enviaran una foto de alguna de mis piezas en sus casas».
Es una pequeña galería al aire libre en la que las personas tienen la oportunidad de mostrar su arte
Por otra parte, Eva Casais hizo hincapié en que el proyecto «no es cerrado, sino que esta es una galería de arte abierta para que tenga una mayor conexión con el transeúnte, porque sí que es cierto que los murales dialogan con los viandantes, pero no los involucras en la obra, por lo que esta sí que es una forma de conseguir que cualquiera que pase por aquí pueda también, si quiere, comunicarse con los vecinos de esta zona a través del arte».
Exportar el modelo
En mayo se cumplirá un año desde que la artista viguesa inauguró su propio taller en Teis y en noviembre un vecino le dio permiso para pintar el muro que daba a la Vía Verde de Vigo y, de paso, ella promocionaba el local. Eva Casais indica que «en el cartel que puse se podía ver una de mis acuarelas y en el muro la manera que tengo de trabajar esas superficies, pero no había nada de cerámica, así que decidí poner una pieza que no me servía para vender como una pequeña muestra de lo que la gente podía hacer en mis talleres. Como me esperaba, a los tres o cuatro días, me desapareció y es cierto que me dio rabia, pero a mí me gusta seguir hacia adelante, así que ese también fue uno de los motivos por los que nació el mural interactivo, porque quiero creer que aún hay gente buena en muchos ámbitos de la vida y que es posible que esas obras se queden ahí».
La artista viguesa confiesa, a este respecto, que «muchas personas me echaban para atrás con esta idea, me decían que robarían todo, pero soy una persona con esperanza en el ser humano e igual que yo, de alguna manera, cedo mi arte para que el camino sea más agradable a la vista para las personas que pasan por la senda, pienso que hay gente buena que lo respetará. De hecho, es que lleva ya una semana con todo intacto y a mí me hace mucha ilusión que alguien deje ahí su obra, es que lo primero que hago cuando vengo al taller es abrir la puerta de atrás para ver si hay obras nuevas. Ver que alguien deja alguna pieza es ilusionante porque ves que la gente se compromete con el proyecto y que gusta».
Para Eva Casais la iniciativa está resultando una experiencia muy interesante y por eso señala que «se debería fomentar más, de hecho, mi idea es poder llevar a cabo algo parecido con asociaciones de vecinos de otros lugares o centros comunitarios. Sería maravilloso que todo el mundo, en distintos lugares, tuviera la oportunidad de llevar a cabo un intercambio como este o poder mostrar su arte sin ningún tipo de barrera, que nadie te diga que no vales o que no puedes exponer». De ahí que su intención sea la de poder llegar a exportar este tipo de intervenciones más allá de Vigo.
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