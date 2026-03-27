¿Qué tiempo hará en Semana Santa en Galicia?

Tras un inicio de año repleto de borrascas de lluvias intensas, el sol se ha instalado en Galicia para quedarse, al menos, durante unos días más. Tras este fin de semana de Reconquista en Vigo, comenzará la Semana Santa. Las previsiones apuntan a que los franceses serán expulsados de la ciudad bajo un Lorenzo de justicia que permanecerá prácticamente en toda la comunidad hasta nuevo aviso. Las temperaturas se mantendrán en unos niveles habituales para la época, recién estrenada la primavera, según Meteogalicia: las mínimas bajarán de los 10 grados generalmente mientras que en ciertos concellos gallegos se superarán los 20 grados.

Galicia disfrutará este 2026 de una Semana Santa sin lluvias en lo general, a diferencia de lo ocurrido hace un año, donde las precipitaciones sí hicieron acto de presencia en alguna jornada. La excepción a esto se vivirá mañana hacia el norte de la región, donde el cielo se podría tupir de nubes que traigan consigo la caída de alguna gota.

A corto plazo, en cuanto a las temperaturas, el viento del noreste traerá consigo aire frío en la fachada este a lo largo del fin de semana. El domingo el termómetro caerá hasta los 2 grados en Ourense ciudad y hasta los 3 en Lugo, por ejemplo. A lo largo de la Semana Mayor, estas cifras mínimas se elevarán hasta los 4-6 grados en ambas urbes, al igual que las máximas. En la ciudad de As Burgas, de los 16 grados del domingo pasarán a 22 ya el martes. En Lugo, más de lo mismo: de los 11 este domingo a los 19 en Sábado Santo.

Ya en la zona oeste, en Vigo específicamente, el mercurio oscilará en los próximos días entre los 6 y los 9 grados de mínima y, en lo referente a las máximas, estas balancearán entre los 18 y los 22. En Pontevedra, 5-8 y 17-21, respectivamente.

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En A Coruña, las mínimas descenderán con el paso de los días de los 10 a los 5 grados y las máximas irán en aumento hasta alcanzar los 19 grados. Un escenario semejante registrará la capital, Santiago de Compostela, cuyas temperaturas mínimas evolucionarán de 4-5 grados este fin de semana a los 6-8 en adelante; por arriba, pendularán de los 14 grados del sábado a los 20 del miércoles.