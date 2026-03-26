Rebeca Rods presenta «Todo a pulmón» junto a Miguel Ríos

Tras volver a actuar en el Madison Square Garden de Nueva York junto a The New York City Gospel Choir, la artista viguesa Rebeca Rods presenta “Todo a Pulmó n”, tercer single de Gospel Symphony II, junto al mítico Miguel Ríos.

“Todo a Pulmó n” retrata la vida del mú sico desde dentro: intensidad, estudio, pasió n y entrega absoluta. Un tema de vocación internacional donde el gospel contemporá neo se encuentra con la esencia del rock.

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Leyenda viva del rock, Miguel Ríos se suma a una colaboración nacida sobre el escenario, tras compartir la gira del 40 aniversario de Rock & Ríos, que Rods abrió en el WiZink Center de Madrid con Black Light Gospel Choir y lo cerró en el Coliseum de A Coruña con Vigo Gospel Choir.