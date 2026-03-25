Nueva beca para los estudiantes gallegos: el Gobierno ofrece 900 euros al mes para los universitarios que cumplan estos requisitos

Quienes han cursado una carrera o han financiado la de sus hijos saben que la Universidad no es barata. Quienes la cursan ahora, saben que cada vez requiere un mayor esfuerzo económico y que toda ayuda es buena.

Para aligerar los gastos asociados a los estudios, el Ministerio de Educación ha lanzado una nueva convocatoria de becas de hasta 8.100 euros, o lo que es lo mismo, 900 euros al mes.

Nueva beca de 900 euros al mes

Las nuevas Becas Medrano estarán disponibles para el curso 2026/2027 y están pensadas para que los estudiantes puedan realizar parte de sus estudios en centros de otras comunidades autónomas, reforzando así la igualdad de oportunidades y el intercambio académico. Estas ayudas contarán con una dotación económica de 18.800.000 euros.

El nombre de las becas viene de Luisa Medrano, considerada la primera profesora universitaria de España y que ocupó una cátedra en la Universidad de Salamanca en 1508.

El programa recuerda al de las Becas Séneca, extintas desde el año 2013. Para la primera convocatoria, el Ejecutivo estima llegar a 2.300 estudiantes que realizan una estancia en una universidad de una provincia diferente a la de su origen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó las becas en sus redes sociales de la siguiente manera: «Si tenéis hermanos mayores, quizá os han hablado de las becas Séneca, las Erasmus Nacionales. Esas becas hubo un Gobierno del Partido Popular que se las cargó en 2013. Hemos decidido recuperarlas bajo un nombre y unas condiciones mejoradas».

Como informó la agencia Europa Press, la cuantía de esta ayuda es de 8.100 euros —900 al mes en lo que dura el curso— y se materializarán en un único pago directo a los becados. A mayores, existirá un complemento para estudiantes que se desplacen desde o hacia universidades fuera de la Península.

Podrán solicitar las ayudas todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos. Como requisito previo, deberán haber obtenido una plaza en la convocatoria del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) y realizar la estancia en régimen de estudios presenciales durante un curso completo.

Las Becas Medrano también serán compatibles con otras ayudas concedidas por Educación como las Becas MEC. Eso sí, no podrán compaginarse con la beca de residencia —con una cuantía de 2.700 euros al año—.

Como adelanta la agencia Europa Press, la selección de becarios seguirá el régimen de concurrencia competitiva siendo el principal criterio el expediente académico. Se reservarán hasta el 5% de las plazas para estudiantes con una discapacidad igual o superior al 25%.