El ingeniero español Carlos García-Galán dirigirá la base permanente que la NASA quiere construir en la luna

La NASA ha anunciado este martes un plan para establecer una base permanente en la luna en siete años, con una ambiciosa hoja de ruta que por el momento excluye las estaciones espaciales y requiere que en 2028 comience un intenso calendario de alunizajes tripulados, algo que no ha intentado ninguna nación en 50 años. El equipo del llamado proyecto "Ignition" de la agencia estadounidense de la aeronáutica y el espacio cuenta con Dana Weigel, responsable del programa de la Estación Espacial Internacional (EEI), y con el ingeniero malagueño Carlos García Galán, que es el principal responsable del programa Moon Base, como principales encargados de que esta estrategia se convierta en realidad en los plazos anunciados.

"Vamos a la luna ¡Y vamos a quedarnos en la Luna! ¡Síguenos mientras construimos la Base Lunar!", ha comentado Carlos García Galán, que lleva casi 20 años trabajando en la NASA, en un mensaje en inglés publicado en sus redes sociales. El malagueño, licenciado en Ciencias Espaciales e ingeniero en electrónica por el Instituto de Tecnología de Florida, es también subdirector del programa GATEWAY desde diciembre de 2024, después de una exitosa carrera que le había llevado a la dirección de la Oficina de Integración del Módulo de Servicio Europeo del Programa Orion en el Centro de Investigación Glenn. .

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció en una rueda de prensa una estrategia de despliegue lunar por fases que será la más ambiciosa de la historia desde el programa Apollo (1961-1972) y que costará al menos 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años.

"La NASA está comprometida a lograr lo casi imposible una vez más: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las demás acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio. Por eso es esencial que, tras un evento como Ignition, mantengamos una alineación total con el imperativo nacional que constituye nuestra misión colectiva. El tiempo apremia en esta competencia entre grandes potencias, y el éxito o el fracaso se medirán en meses, no en años", ha explicado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

El ingeniero malagueño Carlos García Galán, que es el principal responsable del programa Moon Base de la NASA. / Alex Zea

La estación espacial en la órbita lunar queda aplazada

Isaacman dijo que para poder abordar este nuevo plan acelerado pausarán el proyecto Gateway, que implica establecer una estación espacial en la órbita lunar cuya construcción involucraba a Northrop Grumman y Vantor.

A cambio propuso un plan dividido en tres fases que culminaría con tres hábitat permanentes en la luna, varios rovers (fabricados por Toyota), un reactor de fisión nuclear e instalaciones para procesar material lunar, obtener energía y materias primas para sostener una colonia permanente.

El primer alunizaje desde 1972, a principios de 2028

El paso esencial para esta ambiciosa hoja de ruta es que tenga éxito la misión Artemis II, que está previsto que la próxima semana envíe a cuatro astronautas a la órbita lunar, así como los operativos sucesivos para que la Artemis IV consiga devolver a la humanidad a la Luna a principios de 2028.

La NASA contará con Lockheed Martin, SpaceX y Blue Origin para probar vehículos de transporte y alunizaje en los próximos años y asegurarse de que pueden cumplir el intenso plan de alunizajes propuesto hoy por Isaacman: una misión lunar cada seis meses.

"Estados Unidos no va dejar nunca más la Luna", aseguró Isaacman, confirmado en su puesto a finales de diciembre.

Llegar antes que China

China ha aumentado en los últimos años sus misiones de vehículos no tripulados en la Luna y se propuso poner a dos taikonautas en el satélite terrestre antes de 2030.

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El proyecto es parte de la estrategia de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para transformar la NASA y promover el sector privado vinculado a sus proyectos dentro de la llamada Política Espacial Nacional.