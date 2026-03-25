Eva Cristina, diagnosticada de fibromialgia, a los 19 año: «No quiero que me vean débil»

«Entiendo que a la gente le sorprenda o le parezca triste mi situación, pero tampoco quiero que me vean como alguien débil. Sé lo que hay, me estoy enfrentando a esto, veo muchas cosas que no puedo hacer… Pero no me puedo seguir centrando en eso porque ya caí muy bajo por este motivo. Necesito salir adelante, ver las cosas positivas y tener esperanza en que voy a poder llevar una buena calidad de vida», resalta Eva Cristina Puerta Caramés, vecina de A Coruña, diagnosticada de fibromialgia con solo 19 años

«Soy consciente de que hay mucha más gente por ahí que, por desgracia, recibe este tipo de noticias. No solo de fibromialgia, sino de muchas otras enfermedades crónicas que te dejan así, y que te hacen sentir tan sola en el mundo… Lo que quiero es demostrar que no estamos solos, y que nuestra vida no se acaba cuando nos dan el diagnóstico», subraya Eva Cristina, benjamina de la asociación Fibro Visibles, donde recaló poco después de saber que sufre una enfermedad que también padece su madre. «Ahora soy la más pequeña de Fibro Visibles, pero ojalá pronto se animen a asociarse otras personas de mi edad, e incluso más jóvenes, que también las hay. Tenemos que unirnos y hacernos ver», reivindica.

"Lo que quiero es demostrar que no estamos solos, y que nuestra vida no se acaba cuando nos dan el diagnóstico", subraya

El diagnóstico de Eva Cristina es «muy reciente». «Me lo confirmaron el pasado 22 de diciembre. De hecho, mi cumpleaños es el día 10 de ese mismo mes y, el 9, ya me dijeron que tenía cita urgente con el reumatólogo el 22. Tuve suerte porque, en mi caso, se demoró bastante menos que en el de muchas otras personas. Pero fue duro, porque empecé con los síntomas en septiembre, cuando iniciaba una nueva etapa: me estaba mudando a Santiago, iba a comenzar un ciclo… Estaban pasando muchas cosas en mi vida, y justo comencé con los dolores de espalda. Entonces, fui al médico y me dijeron que era ciática. Seguí moviéndome sin forzarme, para ver si mejoraba, pero los síntomas fueron empeorando poco a poco...», explica esta joven, cuya salud, «en los tres meses siguientes», fue en picado.

Dolor y más dolor

«El dolor se extendía por la espalda y las piernas, me sentía débil… Me dolía también la cabeza, sufría mareos… Estaba cada vez más destrozada, hasta el punto de que tuve que dejar de ir a clase, porque lloraba del dolor. El ciclo que estaba realizando era de Ganadería, y claro... Implicaba hacer trabajo físico, y era incapaz de seguir el ritmo...», recuerda Eva Cristina, quien insiste en que «fue todo muy de repente».

"El dolor se extendía por la espalda y las piernas, me sentía débil… Me dolía también la cabeza, sufría mareos… Estaba cada vez más destrozada, hasta el punto de que tuve que dejar de ir a clase, porque lloraba del dolor", recuerda

«Durante esos tres meses, estuve yendo al centro de salud, a Urgencias… Contaba a los médicos lo que me sucedía, probaron diferentes fármacos, no sabían qué tenía, los tratamientos me sentaban mal… Todo muy caótico. Pero yo seguí yendo a un sitio, a otro, insistiéndoles a los médicos...», recalca.

«Mi madre me apoyó mucho durante todo ese proceso, porque a ella sí le costó un montón llegar al diagnóstico de fibromialgia. Se lo dieron hace unos cuatro años, aunque sospechaba que podía tener esta enfermedad desde los 30, y ahora tiene 55», advierte, antes de considerar que «el factor hereditario pudo influir» en que, en su caso, le diesen «la cita con el reumatólogo tan pronto».

Eva Cristina Puerta Caramés, diagnosticada de fibromialgia, en A Coruña. / Iago López

«En el momento del diagnóstico, casi sentí alivio, puesto que había caído en un episodio depresivo horrible. No salía de casa, porque el dolor me tenía ‘inútil’... No podía ir a clase ni hacer absolutamente nada... Por eso, ya solo quería que me dijesen algo. Ponerle un nombre a lo que me estaba pasando», hace hincapié Eva Cristina, quien, tras recibir el diagnóstico de fibromialgia, optó por no quedarse de brazos cruzados. «Me puse a investigar, y así fue como di con Fibro Visibles. Me presenté en el despacho de la asociación [C/San Andrés, 36, 2º, en el edificio del Circo de Artesáns], hablé con ellas y quedé encantada, por lo que me uní enseguida», señala.

"Tenemos que conocer nuestros límites, para adaptarnos a ellos y poder tener una mejor calidad de vida", aconseja

En paralelo, Eva Cristina decidió aparcar, de manera temporal, el ciclo que estaba realizando. «Era una FP dual, por tanto, a los seis meses tendría que iniciar el periodo de prácticas, y con el nuevo diagnóstico, y en pleno brote, se me hacía imposible. Así que dejé el curso y, aparte de dar visibilidad a la fibromialgia y seguir haciendo cosas, decidí centrarme en fortalecer mi cuerpo para que esté más preparado para sobrellevar la enfermedad y tener una mejor calidad de vida. Por ahora me estoy enfocando en eso, aunque, entre mis planes para más adelante, está el volver a los estudios», asegura esta joven coruñesa, antes de exponer una cuestión que estima «muy importante» para los pacientes de fibromialgia, «como personas con una enfermedad crónica».

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Límites y calidad de vida

«Tenemos que conocer nuestros límites, para adaptarnos a ellos y poder tener una mejor calidad de vida. Y nuestros límites no están cuando terminamos en el suelo; están cuando mañana todavía nos podemos levantar y seguir adelante. Esto me parece muy importante, porque necesitamos continuar con nuestras vidas. No podemos frenarlas porque nos hayan dado un diagnóstico. Estamos aquí, y no nos vamos a rendir ni vamos a esperar a que nos miren con pena», reitera.