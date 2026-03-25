Estafa, tráfico de drogas y lesiones: los delitos por los que han sido indultados los presos en Semana Santa

Uno de los actos que más interés y debate genera de la Semana Santa es el indulto o excarcelamiento de algunos presos en actos vinculados a distintas cofradías. El motivo no es estrictamente religioso ni responde a un automatismo festivo, sino que es una tradición histórica muy arraigada y una medida de gracia que solo puede concederse dentro del marco legal del indulto.

Pero el indulto en España no nace de la Semana Santa, sino de la Ley de 18 de junio de 1870, que regula, en términos jurídicos, quién puede ser indultado y en qué condiciones. Esa norma establece, entre otras cosas, que el beneficiario debe haber sido condenado por sentencia firme, de modo que no se trata de una liberación simbólica sin procedimiento, sino de una decisión formal del Estado.

Perdón y redención

Pero se asocia a la Semana Santa porque varias hermandades y cofradías conservaron durante siglos la costumbre de solicitar medidas de gracia para determinados reclusos como gesto de perdón y redención, dos ideas muy presentes en la tradición cristiana. Esa práctica terminó consolidándose como un rito propio de estas fechas, especialmente en ciudades donde la Semana Santa tiene un fuerte peso histórico y social.

Uno de los casos más conocidos es el de la Cofradía de Jesús El Rico, en Málaga. La tradición popular sitúa su origen en el siglo XVIII, cuando, durante una epidemia, unos presos habrían sacado en procesión la imagen al no poder hacerlo la hermandad. A partir de ahí se habría consolidado el privilegio de solicitar cada año la liberación de un recluso, una costumbre que con el tiempo se integró en el imaginario de la Semana Santa española.

Consejo de Ministros

Ahora bien, conviene matizar algo importante: no todos los años ni todas las cofradías obtienen un indulto, y la decisión final no depende de la Iglesia, sino del Gobierno mediante real decreto. De hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado en distintos años varios indultos coincidiendo con estas fechas, siempre a través del procedimiento legal ordinario. En 2016, por ejemplo, el Gobierno aprobó trece indultos "con motivo de la festividad de Semana Santa".

Imagen de la Semana Santa Marinera del año pasado. / Francisco Calabuig

Así que más allá del simbolismo religioso del perdón, la misericordia y la segunda oportunidad, está la continuidad institucional de una costumbre histórica que el Estado canaliza mediante una herramienta jurídica ya existente: el indulto particular. Esa mezcla explica por qué la escena sigue viva y, al mismo tiempo, por qué genera discusión cada año entre quienes la defienden como tradición y quienes cuestionan su encaje en un Estado aconfesional.

Los indultos

El Gobierno ha aprobado la concesión de seis indultos solicitados por cofradías con motivo de la Semana Santa. De hecho, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles los correspondientes reales decretos. La primera indultada es María Jesús B. B., condenada por la Audiencia Provincial de León como autora de un delito de estafa a las penas de 21 meses de prisión. Daniela C. A., condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza como autora de un delito continuado de estafa a la pena de 3 años de presión, también será indultada.

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El tercer preso indultado es Antonio C. M., condenado por la Audiencia Provincial de Granada como autor de un delito contra la salud pública a la pena de tres años y diez meses de prisión. Natalia D. E., condenada por la Audiencia Provincial de León a dos años de prisión como autora de un delito de tráfico de drogas en la modalidad de causar grave daño a la salud, también será excarcelada. Jesús David G. S., condenado por la Audiencia Provincial de Asturias como autor de un delito contra la salud pública a la pena de tres años de prisión también saldrá. José R. C., condenado por el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga como autor de un delito de lesiones a la pena de un año y seis meses de prisión será el último preso indultado.