'Yo siempre a veces', la serie producida por Los Javis que desmonta el mito de la maternidad idílica: "El malo de la película es el neoliberalismo"

Hay un momento en la vida en el que casi toda mujer se plantea si quiere ser madre o no. "Yo me encontraba justo en este proceso, pero trabajo en el sector audiovisual y me daba muchísimo susto quedarme embarazada, tener que dejar de rodar y no saber de dónde iba a sacar el dinero para criar a mi hijo", explica la directora Marta Loza. Desde esa inquietud personal -compartida por muchas mujeres de su generación- nació la serie 'Yo siempre a veces', de Movistar Plus+, un retrato crudo sobre la realidad de ser madre soltera en la sociedad actual, sin un trabajo estable que permita la conciliación y atravesada por la crisis de la vivienda.

La ficción, creada por Marta Bassols y Marta Loza, y producida por Suma Content, la productora de los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, se presentó este lunes en el festival D'A y se estrenará en Movistar Plus+ el próximo 23 de abril. “Vi a mi amiga Marta Bassols, que había sido la primera en aventurarse a ser madre, y lo estaba haciendo muy bien, pero también atravesando muchas dificultades, y me di cuenta de que esa manera de maternar no se había retratado todavía”, comenta Loza.

A partir de esa experiencia individual, el proyecto fue creciendo. "Partimos de mi historia -explica Bassols-, pero le fuimos sumando muchas capas, como lo que habíamos visto en otras amigas, nuestras maternidades o lo que sentimos respecto a cómo nos criaron nuestras madres y abuelas", para llegar a un relato que mostrara "cómo se cría hoy en día en estas circunstancias”.

Ginesta Guindal, Marta Bassols, Marta Loza y Claudia Costafreda / Xavier Torres-Bacchetta

Un retrato crudo

El resultado es un retrato generacional honesto y realista sobre las dificultades para madurar en la treintena, marcada por la precariedad y el peso de las expectativas. Una comedia dramática, protagonizada por Ana Boga y David Menéndez, junto a Paco Tous, Belén Ponce de León, María de Medeiros, Diane Guerrero, Neus Asensi, Juani Ruiz y Jordi Vilches, que desmitifica la familia y la pareja perfectas como respuesta a las expectativas de una generación.

Dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y la propia Loza, con un equipo ampliamente femenino detrás de la pantalla, la ficción reivindica una mirada de la maternidad, menos idílica y más cruda, que no se había mostrado hasta ahora en el audiovisual. ¿Solamente un equipo femenino podría hacer una serie con este relato? “No sé, quizás si los hombres mirasen un poquito mejor a las mujeres también podrían, pero desde luego la representación de la mujer en el cine hasta ahora había estado mayoritariamente en manos de hombres", expone Loza. Sin embargo, con cada vez más mujeres al frente de proyectos audiovisuales, "es normal", asegura la directora, que surjan estas historias "con una mirada más cruda y más realismo”.

Un rodaje diferente

Esa sensibilidad también se vivió detrás de las cámaras y se materializó en decisiones poco habituales durante los rodajes, como la presencia de bebés en el set, las pausas para lactancia y una conciliación real para los cuidados: “Había una sororidad enorme. Ginesta estaba rodando con su bebé en plena lactancia. Parábamos porque había sensibilidades, porque había madres separándose de sus hijos…”, explica Loza.

Ana Boga, Ginesta Guindal, Claudia Costafreda, Marta Bassols y Marta Loza / Xavier Torres-Bacchetta

"Ojalá eso fuera la normalidad", apunta Guindal. "Ojalá, si eres una madre lactante, puedas llevar a tu bebé al rodaje y amamantarlo. Es una manera de trabajar mucho más realista", señala la directora, subrayando la dificultad de conciliar en un sector con jornadas interminables y horarios imprevisibles. “No tenemos rutinas de oficina. Un día ruedas de noche, al siguiente por la mañana. Es muy difícil”, manifiesta. Por su parte, Bassols reivindica que "las condiciones que se han dado en este proyecto deberían ser más habituales".

El enemigo de la maternidad

En la serie, esa realidad se traduce en la evolución de su protagonista. “La chica que describimos no era pobre cuando empieza la serie. Se va precarizando por el camino como consecuencia directa de que la sociedad no apoya los cuidados y la crianza”, explica Bassols. Ahí se sitúa el verdadero conflicto: "El malo de la película es el neoliberalismo, el estado y el capitalismo, que va a toda velocidad y, si no estás, te expulsa”. Pero nunca el bebé. “Su hijo le da paz, ella quería ser madre. Podríamos haber descrito a una madre arrepentida, porque también existen, pero la mayoría de las madres no están arrepentidas, están felices con su bebé, pero no se les da el espacio del cuidado”.

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Esa tensión atraviesa a toda una generación desesperanzada con el futuro. “Las que aún no somos madres vemos estas dificultades y estamos retrasándolo todo. No porque no queramos, sino porque da miedo”, expresa Costafreda. Un miedo que se traduce en la sensación constante de "hostilidad". "Por eso estamos todas en plena congelación de óvulos", zanja la directora.