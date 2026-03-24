Los sénior se consolidan como motor económico: es la generación con más renta y consumo privado

La longevidad de la población española está, poco a poco, transformando la sociedad. La población mayor de 55 años, lejos del estereotipo de dependencia y fragilidad asociado a la vejez, tiene cada vez un mayor peso demográfico, económico y social: es la generación con más renta y mayor consumo privado, según revela el informe 'La economía sénior en las cuentas de los hogares españoles', presentado este martes en el 3º Congreso Silver Economy, organizado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre e ICEA.

El estudio indica que los mayores de 55 años, un total de 16,7 millones de personas, representan el 34% de la población española, pero concentran el 38,7% de los recursos totales de los hogares, una cifra muy similar a la del grupo de entre 30 y 54 años (que alcanza el 39,5%), considerado el principal motor económico del país. Además, los séniors son la generación con mayor capacidad de gasto, con una renta media por persona de 36.816 euros (teniendo en cuenta los ingresos laborales, las rentas de capital y las pensiones).

Este dinero lo invierten, fundamentalmente, en alimentación y gastos asociados a la vivienda (que ocho de cada diez tienen en propiedad), pero también en ocio y viajes, dado que casi el 80% viaja, por lo que se han convertido en una locomotora del turismo. "La combinación de mayor longevidad, estabilidad económica y cambios en el estilo de vida está configurando una nueva realidad de consumo que ya tiene impacto significativo en múltiples sectores productivos", ha indicado Iñaki Ortega, consejero asesor del Centro Ageingnomics de Fundación Mapfre, en el Congreso Silver Economy.

Consumo e impuestos

También ha destacado que el consumo privado de los mayores de 55 años representa el 39,3% del total, superando al del grupo de 30 a 54 años (situado en 36,9%). "Consumen más de lo que les correspondería, dado que su peso demográfico es del 34%", ha subrayado. En concreto, el consumo medio por persona es de 16.406 euros, lo que supone un 14,4% más del grupo de mediana edad y un 15,7% más que la media del conjunto de la población.

Pero también contribuyen a financiar el consumo de otras generaciones, dado que "ayudan" a sus familiares con 1.680 euros de media y contribuyen al sostenimiento del Estado y sus administraciones territoriales a través de impuestos, con una aportación (sin incluir cotizaciones sociales) del 42,7%, por tanto, por encima del conjunto de la población (cuya aportación es del 34%).

"En algunos ámbitos aportan más de lo que reciben, lo que sirve para desmontar el prejuicio de que los séniors son aspiradoras de recursos, que se comen lo que producen otras generaciones", ha concluido Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics. A su vez, José Antonio Sánchez Herrero, director general de ICEA, ha subrayado la importancia de comprender el peso creciente del colectivo sénior en la economía y de adaptar productos, servicios y estrategias empresariales a una sociedad más longeva.

Comparativa europea

A este respecto, en las jornadas se ha presentado la nueva edición del ‘Sénior Economy Tracker’, un indicador desarrollado por el Centro Ageingnomics y la Universidad Pontificia Comillas que permite medir y comparar el grado de desarrollo de la economía sénior en los países europeos. Se construye a partir de dimensiones sociales, institucionales, macroeconómicas e individuales de la población mayor de 55 años.

La nueva edición indica que la economía de la longevidad en España sigue una trayectoria de mejora, con un crecimiento del 21% entre 2015 y 2023. Pero el país todavía ocupa posiciones intermedias dentro de la UE (con una posición número 13 de 27 y 30,73 puntos sobre 100), por lo que el avance es moderado en comparación con otros países. El índice muestra que las regiones del norte y oeste de Europa son las más avanzadas, con Países Bajos a la cabeza, mientras que los países del sur y del este ocupan el furgón de cola, con Rumanía en última posición.

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El indicador revela que los países con mejores resultados combinan mayores tasas de empleo sénior, mejores condiciones de bienestar y una mayor participación social de las personas mayores. España obtiene niveles más elevados en el ámbito social, pero se sitúa en posiciones intermedias en dimensiones como la macroeconómica o la individual, por lo que hay margen de mejora en el mercado laboral, la seguridad financiera o la participación social.