Mario Casas y Luis Zahera conquistan con esta película rodada en Galicia que ya es lo más visto de Prime Video

Intriga, venganza y, sobre todo, acción. Esto es lo que propone el nuevo proyecto del cineasta lucense Dani de la Torre, Zeta, una película de acción al más puro estilo Hollywood rodada en Galicia y protagonizada por Mario Casas y el compostelano Luis Zahera que, tras llegar a Prime Video el pasado viernes, ya es lo más visto de la plataforma de streaming en España.

Un thriller capaz de atraparnos desde el minuto uno que parte del asesinato de cuatro exoficiales de inteligencia españoles en distintas embajadas del mundo 37 años después de que estos llevasen a cabo una operación ilegal en suelo colombiano —bautizada con el nombre de Operación Ciénaga— que, a medida que descubrimos, se vuelve más y más compleja.

Al principio, nada se sabe de esta intervención, ni siquiera el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que convence a Zeta, uno de sus mejores agentes, de acabar con el retiro temporal que ha solicitado para cuidar de su moribunda madre con el fin de resolver un misterio que, para su sorpresa, le toca más de cerca de lo que piensa.

Rodada en Galicia y protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera así es la nueva película de acción de Prime Video. / Prime Video

«Zeta es una película que se centra en la misión de un agente secreto, pero también en el descubrimiento del propio agente secreto. Generalmente, en las películas de espías, en sagas que conocemos todos como las de James Bond, sus tramas se ciñen a la misión y es raro que se cuenten muchas cosas del propio espía. En este caso, quisimos hacer algo diferente. Además de construir al agente secreto habitual que estamos acostumbrados a ver, hacer otro tipo de personaje que, a medida que transcurre la misión, nos permite ver quién es y de dónde viene», señala a EL CORREO GALLEGO el director del proyecto, Dani de la Torre.

De poner cara a Zeta se encarga el gallego Mario Casas, un papel que, en palabras de De la Torre, le «encaja como un guante». «Siempre lo tuvimos en mente a la hora de hacer el guion de la película. Es un actor fantástico, tiene una sensibilidad, una naturaleza… Él trabaja siempre desde la humildad, desde la verdad, desde el trabajo… y eso también lo aplica a lo físico. Es un actor que, físicamente, se entrega muchísimo, que trabaja mucho su cuerpo y, al final, un agente de campo necesita todo eso, porque, en las situaciones en las que se ve inmerso, necesita tener recursos psicológicos y físicos para poder salir de ciertos entuertos», añade el cineasta lucense.

Mario Casas, durante una escena de 'Zeta'. / Helena Barreto / Prime Video

Zeta, un Mario Casas entregado a una misión

Y vaya si Mario Casas se ha entregado a su personaje. Lo deja bien claro en un vídeo promocional subido a las redes sociales de Prime Video.

«Nunca me había sumergido tanto en contar algo real. Es decir, cómo se procede a entrar en una gran hacienda en Colombia y ser lo más veraces posible. A mí esto me fascinaba. Que tengas a una persona que se dedica a ello, que ha estado casi, digamos, combatiendo, metido en el meollo y te enseñe a disparar, a como moverte... Yo me sentía realmente un militar», destaca Mario Casas, que estuvo preparando hasta el más mínimo detalle de las escenas de acción que protagoniza durante meses acompañado de exmilitares.

Pero los creadores de Zeta también contaron con el asesoramiento del propio CNI para ceñirse lo más posible a la realidad.

«El CNI nos abrió sus puertas y nos acercó su forma de proceder en ciertas situaciones. Al final, quieras que no, es imposible escribir ciertas cosas si no te las cuentan. Cuando tú inventas, tiendes a caer en los estereotipos y te acercas a lo mejor más a lo que es lo americano, pero nosotros queríamos pegarnos a la realidad», comenta De la Torre, que tenía muy claro que quería hacer una película cercana —que para él supone uno de sus sueños, ya no solo como aficionado al cine sino como cineasta, que era crear la primera franquicia de espías españoles— con personajes a los que reconocer al ver gracias a sus conflictos, que son muy locales y, al mismo tiempo, universales.

El compostelano Luis Zahera, durante los rodajes de 'Zeta'. / Prime Video

Luis Zahera, un agente que lo controla todo desde la sombra

Otro de los personajes de Zeta que más llama la atención es, sin duda, Ancares, un agente del CNI retirado al que pone cara el compostelano Luis Zahera.

«Con Zahera tenía muchas ganas de volver a trabajar. Me apetecía mucho que hiciese el personaje de Ancares, un personaje que maneja todo desde la sombra, que tiene muchas capas, que no sabes muy bien si cuenta la verdad, que maneja a todo el mundo a su alrededor pero que, en el fondo, es una persona muy entrañable con un pasado que le marca mucho y que, de alguna manera, le condiciona. Cuando diseñamos su personaje, queríamos que fuese un poco ese Robert Redford de Spy Game», revela De la Torre.

También dan mucho de qué hablar los personajes a los que dan voz la cubana Mariela Garriga, que viene de rodar con Tom Cruise Misión Imposible; los colombianos Christian Tappan y Cristina Umaña, conocidos por sus papeles en la exitosa Narcos, y la catalana Nora Novas, que por primera vez actúa en una película de acción.

Mariela Garriga, en un instante de la película 'Zeta'. / Prime Video

Galicia, muy presente en 'Zeta'

Galicia está muy presente en el elenco, y no solo porque Mario Casas y Luis Zahera protagonizan Zeta, sino porque también nos podemos encontrar a actores como Ricardo Barreiro o Federico Pérez Rey.

Pero no solo eso, también existen escenas en las que podemos escuchar gallego. Escenas que nos acercan a lugares de la Ribeira Sacra como O Saviñao, Chantada y Sober —en el filme podemos apreciar otros lugares de España como Madrid y zonas de Estonia, Brasil y Colombia en las que se rodó entre los meses de octubre y diciembre de 2024—.

Mario Casas, durante una escena de 'Zeta' situada en la Ribeira Sacra. / Prime Video

De ello tiene la culpa el director de Zeta, Dani de la Torre, y es que el cineasta natural de Monforte de Lemos —que también aparece en la película, concretamente su estación de tren— no dudó en acercar esta historia a su tierra.

«Galicia se presta a todo. Tenemos un plató increíble y yo, siendo de la Ribeira Sacra, siempre pensaba que, si un agente secreto se quiere esconder, este sería un buen lugar para hacerlo. Surgió la oportunidad de rodar Zeta en la Ribeira Sacra y no me lo pensé dos veces. Los cineastas, aparte de contar historias y meternos, a veces, en harinas políticas o sociales, también hacemos patria y ponemos en valor nuestra tierra», añade.

Zeta no solo lo hace con Galicia, también con España al mostrar un proyecto digno de Hollywood que, según De la Torre, «nunca se había hecho en nuestro país» hasta la fecha. Desde luego que está llamando la atención. Prueba de ello, el largometraje acaba de convertirse, poco después de su estreno, en lo más visto de Prime Video en España.