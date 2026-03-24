Atención, conductores gallegos: esta es la lista de enfermedades con las que no puedes conducir según la DGT

La visibilidad y la concentración son aspectos fundamentales de la seguridad vial. Por este motivo, algunas situaciones cotidianas como un resfriado o pasar por un proceso alérgico pueden disminuir de forma sensible las capacidades al volante.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con un listado de medicamentos cuyo consumo obliga a extremar la precaución durante la conducción o incluso está prohibido coger el coche si estás consumiéndolos.

Enfermedades y medicamentos en «la lista negra» de la DGT

En esta «lista negra» de medicamentos podemos encontrar desde pastillas y jarabes que no requieren receta, hasta fármacos menos comunes cuyos efectos secundarios impiden la conducción como puede ser la visión doble, la disminución de los reflejos o la somnolencia.

Desde Tráfico recuerdan: «Siempre que comience a tomar un nuevo medicamento, aunque sea sin receta, incluidos los medicamentos u otros productos a base de plantas medicinales, pregunte al profesional sanitario sobre los riesgos de conducir».

Por su parte, el listado de enfermedades que pueden requerir este tipo de medicaciones —o que directamente dificultan la conducción por sus síntomas— abarca una gran variedad de patologías. Dentro de esta lista, las más destacadas son las enfermedades como el párkinson, la psicosis, la epilepsia o los trastornos del sueño; pero también aparecen algunas más comunes o transitorias como la gripe, las afecciones oculares o la depresión.

El documento Medicamentos y conducción: información y recomendaciones de la DGT recoge el siguiente listado:

La DGT también recuerda que muchas veces un medicamento por sí solo puede no afectar, pero que debemos prestar atención si debemos combinarlo con los fármacos para otras enfermedades: «Cuanto mayor sea el número de medicamentos que se consuman a la vez, mayor es la probabilidad de experimentar efectos adversos y/o interacciones».

Según el tipo de medicación, también puede ser recomendable no conducir durante los primeros días del tratamiento o cuando se produzcan cambios en la dosis. En cualquier caso, ante la duda lo mejor es consultar los efectos de nuestros tratamientos con nuestro médico antes de coger el volante.