Sanidad cita a las comunidades a un Consejo Interterritorial extraordinario para abordar la huelga de médicos

El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario el próximo 9 de abril, para tratar la huelga de médicos. El paro, convocado en rechazo a la reforma del Estatuto Marco, ha obligado a suspender miles de consultas en toda España tras dos jornadas semanales de huelga, en febrero y otra en marzo. Comunidades como Extremadura, Madrid o Andalucía han pedido formalmente a Sanidad que el asunto se aborde en un CISNS anterior, que se celebra este viernes 27 de marzo, pero finalmente se tratará, de manera monográfica, pasada la Semana Santa.

Algunos consejeros habían solicitado al Ministerio que ya en este próximo pleno ordinario del CISNS -en el que, entre otras cuestiones se informará del anteproyecto de ley de pacientes y la de gestión pública del Sistema Nacional de Salud-, se incluyera un punto sobre el paro de los facultativos y cómo está afectando al sistema sanitario. Así lo solicitó la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que ha cifrado en 10 millones de euros el impacto de la huelga intermitente en la región con la anulación de unas 135.000 consultas, 6.500 cirugías y 13.600 pruebas diagnósticas. Esto ha advertido, va a repercutir en una mayor presión asistencial para los profesionales sanitarios y en mayores listas de espera.

Buscar fórmulas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha reclamado este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haga "un esfuerzo" que propicie una negociación y evite la sucesión de jornadas de huelga. Moreno ha pedido a García que "busque fórmulas que eviten estos problemas" y su repercusión en la atención sanitaria a los pacientes.

Desde esta comunidad, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad en la que, además de pedir también que se aborde la cuestión este viernes, ha señalado que la última convocatoria de la huelga, supuso la suspensión de más de 256.000 citas, de las cuales más de 150.000 eran de Atención Primaria. Además, se han cancelado 83.000 consultas externas, 17.000 pruebas diagnósticas y 4.400 operaciones.

En Extremadura, se ha cuantificado ese impacto en el mes de marzo en 48.713 consultas anuladas y 602 intervenciones quirúrgicas suspendidas. Por otra parte, los datos acumulados de los días y semanas de huelga convocados en diciembre, febrero y marzo han dejado un impacto asistencial de 159.293 consultas anuladas y 1.618 operaciones suspendidas en total.

Impacto notable

La segunda semana de huelga de médicos en España se cerró el viernes sin trazas de acuerdo entre Sanidad y los sindicatos convocantes. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) señalaba ese día que los porcentajes estimados de seguimiento se han mantenido en torno al 80% en hospitales y al 50% en Atención Primaria como media de las distintas comunidades autónomas, cifras que rebajan las comunidades.

El sindicato ha admitido, también, el "notable" impacto del paro en la atención, con miles de consultas o pruebas aplazadas y, lejos de acercar posturas, advierte a Sanidad de que el conflicto se mantendrá mientras no se atiendan sus reivindicaciones. El Comité de Huelga ha pedido en distintas ocasiones una reunión con Sanidad para "no tener que llegar" al siguiente paro, que se ha convocado en la semana del 27 al 30 de abril.