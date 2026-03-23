Pedro Sánchez vuelve a recomendar la música del gallego Sen Senra con el tema "Está sexy"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha vuelto a recomendar la música del artista gallego Sen Senra. En esta ocasión fue por el Día de la Poesía. Además de destacar una nueva edición ilustrada de «Poeta en Nueva York» de Garcia Lorca; resaltó el tema «Está sexy» del músico de Vigo y Terra de Montes.

Sánchez aparece en el vídeo en la red social Facebook sentado en un sillón en la Moncloa y vestido de traje. Más de 40.000 personas han visualizado el audiovisual que remata con una amplia sonrisa del presidente del Ejecutivo.

En el mismo recuerda que la canción se puede encontrar en la primera entrega de la trilogía «PO 2054AZ». Recordemos que este título hace alusión al coche del padre de Senra en el que viajaba toda la familia por Galicia. Por lo tanto, es un recuerdo de su feliz infancia así como de su tierra.

En el año 2023, el mandatario español ya había indicado que entre sus melodías preferidas se encontraba Sen Senra. La confesión fue en su libro donde indicaba que el gusto por Senra lo tenían él y el resto de la familia.

En una entrevista concedida a FARO, Sen Senra señalaba el verano pasado que con la trilogía de PO2054AZ: «Me vacié por completo, descansaré un tiempo de hacer música».

En su tercera entrega, con 14 temas y 35 minutos de duración, se encuentra el tema en gallego «Padiante», el primero que canta en la lengua cooficial de Galicia.

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Indicaba sen Senra también en la entrevista que «la guitarra» era «el tótem de toda la vida, la pieza clave».