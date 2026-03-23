El maltrato hacia bebés y niños menores de tres años se dispara un 33% desde 2020 en España, con casos más graves que a otras edades

Una pareja ha sido detenida este lunes en Barcelona por maltratar y agredir sexualmente a un bebé de apenas mes y medio de edad. Es difícil de imaginar pero, como sucede con demasiada frecuencia, la realidad supera a las películas más macabras: el maltrato hacia menores de tres años (no hay datos oficiales exclusivamente de bebés) ha crecido un 33% desde la pandemia, al pasar de 2.868 casos sospechosos registrados por las administraciones y cuerpos policiales en 2020 a 3.841 en 2024. La mayoría se dirige contra niños y son agresiones más graves que las registrados contra menores más edad.

El incremento del maltrato va en consonancia con el fuerte aumento de las notificaciones de casos sospechosos de malos tratos hacia menores de cualquier edad, que han crecido un 80% desde la pandemia, al pasar de 15.688 en 2020 a 28.550 en 2024, que han dado lugar a 46.549 maltratos (en cada notificación puede haber más de un tipo). Los datos proceden del Registro Unificado llamado RUMI, que recoge datos de todas las comunidades, salvo de Aragón, Galicia y Melilla, que aún no se han incorporado al sistema estadístico.

El aumento de las notificaciones de maltrato infantil - que no es lineal, dado que hubo un pico en 2022, bajó en 2023 y volvió a subir en 2024- no se correlaciona directamente con un aumento de los delitos y negligencias cometidas hacia niños sino que, al igual que ocurre con el fuerte incremento de los delitos sexuales, se calcula que buena parte del crecimiento se debe a que hay una mayor concienciación y, por tanto, se denuncian situaciones que antes permanecían silenciadas.

Hay que tener en cuenta que, según los estudios, la mayoría de la violencia infantil se comete en el ámbito familiar o en el entorno de las víctimas, sobre todo por parte de el padre, por lo que salvo que alguien de ese entorno lo denuncie o el menor sufra lesiones visibles, en muchas ocasiones no sale a la luz. De hecho, los casos denunciados suelen ser, según los expertos, solo la "punta del iceberg".

78 denuncias al día

Pero es una 'punta' que estremece. 28.550 notificaciones de maltrato en un solo año supone 78 denuncias al día. De ellas, 11.897 se clasificaron en 2024 como graves y 16.653 como leves o moderadas; es decir, predominan las leves-moderadas sobre las más graves. Pero el grupo de menores de 0 a 3 años, que engloba el 13% de las denuncias, es decir, no es el grupo más numeroso, dado que la mayoría de las víctimas tiene entre 11 y 17 años, destaca por un mayor peso proporcional de las denuncias graves.

En 2024 (últimos datos disponibles), hubo 2.015 notificaciones graves de violencia hacia menores de tres años, frente a 1.826 leves o moderadas (hasta un total de 3.841). Esto significa que los casos con maltrato de más gravedad suponen el 52,5%, un porcentaje superior que en otros grupos de edad (49,5% en 4 a 6 años; 43,8% en 7 a 10; 42% en 11 a 14 y 31,7% en 15 a 17). Numéricamente, no es el grupo con casos más graves, pero sí proporcionalmente.

En cuanto al sexo de las víctimas, se trata de una violencia que, a diferencia de la violencia de género, afecta sobre todo a niños, con un reparto de un 55% para el sexo masculino y 45% para el sexo femenino. Pero si se atiende al tipo de delito, las niñas sufren más abusos sexuales y los niños más negligencia, mientras que en maltrato emocional o físico, las cifras están equilibradas entre ambos sexos.

Por comunidades

A este respecto, los datos del registro, recogidos en 'Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia 2024', indican que el tipo de maltrato más habitual es la negligencia (con un 42% de los 46.549 registros de maltrato en 2024), seguido de maltrato emocional (29,2%), el físico (18,1%) y abuso sexual (10,4%).

El registro precisa además que la mayoría de notificaciones proceden de los servicios sociales (el 32%), seguidas de las comunicadas por el ámbito educativo (el 20,4%), mientras que las fuerzas y cuerpos de seguridad reportan el 18% de los casos.

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Por comunidades autónomas, aunque el Boletín advierte de que las "conclusiones no son rigurosas" porque no hay datos de Aragón, Galicia o Melilla y no todas cumplimentan todos los registros de notificación, la autonomía con más notificaciones es Andalucía, con 11.785; seguida de Baleares, con 5.428 y Cataluña, con 3.555. En Cataluña, sobre todo se registra maltrato hacia adolescentes, con 2.659 notificaciones, mientras que hacia niños de 0 a tres años se registraron 213, muy por detrás de Andalucía (con 2.032 notificaciones) y Baleares (504).