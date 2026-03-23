La Guardia Civil pone el foco en las motos: estas son las carreteras bajo vigilancia en A Coruña

Sobre una moto todos somos de cristal. Este es el mensaje de la campaña que la DGT lanzó en 2018 para advertir de la vulnerabilidad del colectivo motero en carretera ya que las consecuencias de acelerar de más o de un pequeño despiste sobre dos ruedas son aún más nefastas que al volante de un turismo, furgoneta o camión.

Con la llegada del buen tiempo, miles de aficionados salen al asfalto y, por tanto, el riesgo se multiplica. Con el objetivo de frenar la tendencia al alza de la siniestralidad con vehículos de dos ruedas, la Guardia Civil, a través del Subsector de Tráfico de A Coruña, ha reforzado los dispositivos de vigilancia y control en diversas carreteras de la provincia para reducir la siniestralidad vial, especialmente la relacionada con los usuarios de motocicletas.

Estos dispositivos operativos se desarrollan en tramos especialmente frecuentados por motoristas, conocidos como rutas moteras, entre los que destacan la AC-840, donde se producen siniestros de forma recurrente, o la N-6 por su trazado sinuoso, así como diversas vías de la red secundaria que discurren por la costa coruñesa.

La actividad operativa se centra en la detección de las principales conductas de riesgo asociadas a la siniestralidad de motoristas. Durante el pasado fin de semana, se han detectado numerosos excesos de velocidad, algunos de ellos próximos a constituir delito contra la seguridad vial. Además de la velocidad, los agentes intensificarán los controles de consumo de alcohol y drogas; adelantamientos antirreglamentarios y respeto de las distancias de seguridad.

La Guardia Civil precisa que la vigilancia no se limita únicamente a los motoristas. También se controlará el comportamiento del resto de usuarios de la vía, especialmente en intersecciones, donde se produce uno de los siniestros más habituales: la incorporación indebida de vehículos que no respetan la prioridad de paso de la motocicleta.

Desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerdan que «el motorista es un usuario especialmente vulnerable». «En caso de siniestro, la ausencia de una carrocería de protección hace que las consecuencias sean, en muchos casos, más graves», añaden.

Tendencia al alza

En 2024, a falta de los datos cerrados del año pasado, se batió el récord de fallecidos en Galicia sobre vehículos de dos ruedas: 21 de moto y dos de ciclomotor. El resto de ejercicios se movió entre las 13 y las 15 víctimas mortales. Además del repunte de los fallecidos en 2024, un 53% más que el ejercicio anterior, se detectó un aumento de los daños y la gravedad de los siniestros con motos: hasta un total de 224 en las carreteras de la comunidad con algún daño personal (heridos leves, graves o fallecidos).

Esta tendencia al alza de la siniestralidad en este colectivo llevó a la DGT y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a intensificar durante los últimos años las campañas de control y vigilancia de motos y ciclomotores con el objetivo de concienciar sobre la importancia de una conducción responsable y segura, no solo por parte de los usuarios de vehículos de dos ruedas, sino también por parte del resto de conductores, dada su vulnerabilidad sobre dos ruedas.

¿Dónde ha aumentado la accidentalidad con motos?

Principalmente en las vías de comunicación de las zonas costeras con climatología acorde con el empleo de este tipo de vehículo.

El perfil del fallecido en siniestros con vehículos de dos ruedas es el de un varón, de entre 35 y 44 años, con permiso clase A y con 20 años o más de antigüedad, que se sale de la vía o se cae de la moto sin implicación de otro vehículo. El accidente que más se repite es la salida de vía o la invasión del sentido contrario. Normalmente suele estar detrás de un exceso de velocidad y la falta de pericia en la conducción.

Es precisamente el exceso de velocidad la infracción que más detectan las patrullas de la Guardia Civil entre los motoristas, junto con los adelantamientos antirreglamentarios. Curiosamente, la infracción por no hacer uso del casco de protección se ha erradicado de las carreteras, pero los agentes todavía ven muchos cascos no homologados o sin abrochar, circunstancia esta que viene a ser como no llevarlo, pues sale despedido en caso de siniestro. En caso de viajar sin casco o llevarlo sin abrochar, la sanción es la misma: 200 euros y tres puntos menos del carné. Además, el vehículo se puede inmovilizar en caso de no tener casco de protección homologado.

La infraestructura tiene un papel importante, no tanto en la causa principal como sí en las consecuencias. Si el vehículo se sale de la calzada por una mala trazada, por un exceso de velocidad y la vía no acompaña, las lesiones serán mayores. De ahí que Tráfico advierta de la importancia de adecuar la conducción a las circunstancias de la vía, y de que si se circula por una que no está pensada para proteger al motorista, se deben poner todos los medios para no salirse y colisionar contra esos elementos.

Desde la Guardia Civil de Tráfico, recuerdan que estudios recientes apuntan que el uso de equipamiento de protección adecuado puede reducir entre un 23% y un 45% la probabilidad de sufrir lesiones, y hasta en un 90% las abrasiones y heridas abiertas en las zonas protegidas.

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Siguiendo las recomendaciones de la DGT, la Guardia Civil insiste en la importancia de una correcta equipación: casco homologado y correctamente abrochado (obligatorio y principal elemento de protección), además de chaqueta y pantalón con protecciones (espalda, hombros, codos y rodillas). También guantes homologados, «fundamentales para proteger las manos en caso de caída», y botas o calzado adecuado, que proteja los tobillos y evite lesiones graves, concluyen.