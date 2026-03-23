Una cueva de Valencia se erige como santuario nacional de los murciélagos con 900 ejemplares

Entre sombras y ecos nocturnos, la cueva de Ròtova se erige como el santuario nacional de los murciélagos. En su interior, se esconden hasta 900 ejemplares, que han convertido este espacio en su hogar, tanto en invierno como en verano. Y las cifras van en aumento, según los últimos datos de la Conselleria de Medio Ambiente. Por de trás de este refugios se sitúa el Forat d'en Ferràs, de Orpesa, cuya población oscila en torno a los 400 ejemplares de este animal volador nocturno.

Durante las últimas décadas, la Cova de les Rates Penades se ha convertido en el refugio más importante de la Comunitat Valenciana en cuanto a la conservación de murciélagos. Y, poco a poco, ha ido ganando terreno hasta consolidarse como un santuario nacional y uno de los más importantes de Europa.

En su interior, se esconden distintas especies, pero destaca la presencia del murciélago ratonero patudo, en peligro de extinción, y el murciélago mediano de herradura y el de pies grandes, prácticamente extinguidos. También acoge al murciélago grande de herradura, el de herradura mediterráneo, el ratonero mediano o el de cueva. En la Comunitat Valenciana, actualmente hay diez especies registradas.

La concavidad, que cuenta con unas 4,5 hectáreas, está protegida como Reserva Natural de Fauna gracias a los miembros del Centro Excursionista de Ròtova. Precisamente, y como se recoge en la página del consistorio, es propiedad de esta agrupación, que la compró y cerró su acceso hace algunos años. "Hay murciélagos durante todas las épocas del año. Debido a la cantidad de especies y ejemplares en esta cueva es imposible acceder, ya que su presencia es incompatible con la actividad humana", explica Miguel Ángel Monsalve, del equipo de Seguimiento de Fauna-Vaersa de la Conselleria de Medio Ambiente. De hecho, solo podría acceder algún experto siguiendo una serie de condiciones y medidas.

Se trata de la cueva de la Comunitat Valenciana que más ejemplares acoge. De los 2.500 animales, un 40 % se encuentran en este espacio de la Safor. "Es el lugar que más tiene", reconoce Monsalve.

Càmaras y grabadoras de ultrasonido

Desde hace casi tres décadas, el actual Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 coordinan los censos de murciélagos cavernícolas en la Comunitat Valenciana. Para poder contabilizar la cantidad de ejemplares, se realizan sondes de presencia a través de grabadoras de ultrasonido o cámaras infrarrojas. "Es complicado realizar estos censos porque hay que llevarlos a cabo durante la noche, cuando salen a comer de manera coordinada y en multitud. Regresan de manera escalonada. El sonido nos permite identificar las especies", afirma.

Un grupo de murciélagos, en el interior de la cueva, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Medio Ambiente no solo censa el número de ejemplares, sino que también lleva a cabo trabajos de mantenimiento en estas cuevas para aumentar su presencia. "En 2004, empezamos a proteger con vallados para evitar que la gente entre. Hay un seguimiento muy estrecho", afirma. Así, algunos problemas en el vallado, que ya se han solucionado o se está trabajando en ello, habían comportado una reducción del censo estos dos últimos años. Añade: "Tenemos un equipo de mantenimiento que intenta solucionar". En la Cova de les Rates Penades, se han realizado trabajos de revisión y mantenimiento de vallado y cartelería. Estos trabajos, como explica el experto, favorecen el aumento de la población. En sus palabras, "se asocia a la mayor protección de estas cuevas mediante vallados y rejas y a la regulación de accesos a las mismas. Estas actuaciones de protección se iniciaron en 2004 con la instalación de la mayor parte de los vallados y se mantuvieron en los siguientes años, con la aprobación de diversas normativas que regulan los accesos".

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Censos en época de cría

Los censos suelen realizarse durante la épica de cría de estos animales voladores. Concretamente, se llevan a cabo en junio, que es el mes del parto. El cómputo se produce en las entradas de las cavidades, mediante grabación con cámara de vídeo con luz infrarroja y detector de ultrasonidos. Así, el análisis detallado de estas grabaciones ofrece una estimación del número de ejemplares presentes en los refugios de cría. Por otra parte, entre 2024 y de 2025 también se han realizado también prospecciones en enero y febrero, cuando los murciélagos están hibernando. Se prevé que este santuario, desconocido por parte de la población, continúe en aumento.