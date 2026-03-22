La viguesa María Feijoo lleva a la Fashion Week sus prendas cristalizadas y de aire anime

Una nueva edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid ha echado el cierre. En esta ocasión, exigua presencia gallega de la mano de Coosy (con la diseñadora pontevedresa Virginia Pozo en un tándem con Miguel Palacio) así como de la firma Mericusan de la diseñadora emergente y de Vigo María Feijoo.

Esta joven que trabaja para una firma de moda de A Coruña tomó el apodo Mericusan para bautizar su marca. Se trata de un apodo inventado con unos amigos años atrás. «Me hace gracia porque parece japonés pero no lo es y no tiene ningún sentido», explicaba días atrás a este diario.

Su prueba de fuego fue ayer en el desfile de la pasarela de diseñadores emergentes, EGO, dentro de la Semana de la Moda. Allí desplegó sus estilismos que recuerdan al manga y al anime japonés.

La mejor colección, los trajes masculinos de Mans. | EFE

La colección se llama «Ángel de cristal» y con ella busca mostrar su lectura sobre la identidad femenina «proyectándola en personajes de anime y manga de los años 90. Me encanta esa cultura japonesa», detalla.

Respecto a las prendas, subraya que mandan las faldas abullonadas, las puntillas, el blanco y negro, los tocados y los lazos.

El trabajo en los estilismos empezó dos años antes de iniciar la colección. «Vi la obra de un artista por internet que ponía unos vestidos bajo el mar cristalizados. Pensé que era una locura y comencé a investigar. Comencé haciendo experimentos pequeños con cosas reducidas y después al pasar el tiempo me di cuenta de que era de lo que yo quería hablar. Empecé a cristalizar tejido. Eso es lo más complicado del proyecto porque es en lo que más tiempo invierto. Hay muchos fallos y errores. Aún a día de hoy hay fallos», expone.

Las prendas que se pudieron ver ayer sobre la pasarela destacan sobre todo por sus volúmenes, fruncidos y drapeados, que evidencian un concienciado trabajo de aguja e hilo.

Yolancris se quedó sin premio. | EFE

«Las prendas las empiezo yo y para cerrarlas las encargo porque no tengo habilidades altas de costura. Tengo costureras de mano en A Coruña y Vigo además de mi madre que me ayuda», apunta esta estudiante del master de Esdemga de la Universidad de Vigo. De hecho, su colección es un trabajo de fin de máster que se pudo ver en el desfile Debut 25 en Pontevedra donde recibió el Premio ao deseño e á creatividade de la Fundación Bimba y Lola.

La colección de Mericusan optaba también a premio en el EGO de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Sin embargo, el Premio Showroom EGO New Brand recayó en Gorobei, que desfilará en la edición de septiembre de 2026 además de poder acceder a ferias como MOMAD o BISUTEX.

Otro galardón, el Premio PYRATEX® EN TRAMA, se lo entregaron a Adrià Egea e incluye una donación de tejidos innovadores y un acompañamiento profesional. Tampoco logró Mericusan el remio Pelonio New Talent, dotado con 5.000 euros. Dicha distinción la otorgaron a Eaftimos por una propuesta que destaca por su atención al detalle, su arraigo en la tradición y la artesanía.

Prendas de la marca gallega Coosy con la firma de Miguel Palacio. | EFE

En el caso de Coosy, que desfiló en el remate de la semana, se trataba del regreso de Miguel Palacio a la pasarela más importante de España tras años alejado de los desfiles y la creación de moda. De hecho, el diseñador eligió Galicia para vivir y fue donde conectó tras azares del destino con la pontevedresa Virginia Pozo.

Ambos no se hicieron con el premio a la mejor colección de la Fashion Week que fue para Mans por una colección de sastrería masculina caracterizada por su precisión y por la ligereza pictórica inspirada en las mariposas de Van Gogh.